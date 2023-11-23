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從照顧父親王永慶開始！台塑生醫20歲　王瑞瑜領軍邁推廣預防醫學

▲台塑生醫20周年，董事長王瑞瑜表示現在將要走向下一個發展階段，也就是台塑生醫視為最重要的預防醫學推廣工作。（圖／記者許家禎攝，2023.11.23）
▲台塑生醫20周年，董事長王瑞瑜表示現在將要走向下一個發展階段，也就是台塑生醫視為最重要的預防醫學推廣工作。（圖／記者許家禎攝，2023.11.23）

記者許家禎／台北報導

台塑生醫2004年創立迄今邁入20週年，董事長王瑞瑜今（23）日特別回到20年前成立時第一個品牌旗艦櫃起源地舉行歡慶派對。王瑞瑜表示，當年就是他為了父親王永慶研發保濕凝膠，之後才有台塑生醫的誕生，如今延伸至「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」六大專業領域，建立了完整生技版圖，現在將走向下一個發展階段，也就是推廣預防醫學，讓全民得以透過新醫療技術活得老、活得健康。

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台塑生醫今天舉辦歡慶派對，特別重回20年前設立第一個美容保養品牌FORTE專櫃的台北微風廣場，台塑生醫董事長王瑞瑜邀請產、醫、學界合作夥伴及品牌大使齊聚，包括微風集團董事長廖鎮漢及夫人孫芸芸、長庚大學校長湯明哲、長庚醫院決策委員會主委程文俊等貴賓同歡。

王瑞瑜表示，今年感觸很深，已經20年了，回憶20年前在微風廣場設立第一個專櫃，當初微風集團創辦人廖偉志董事長給她一個機會，讓她開啟FORTE的經營，真的是意義非凡。

王瑞瑜回想，當年她為了父親、台塑企業王永慶創辦人研發保濕凝膠才有了成立FORTE的契機，並進一步領導台化清潔劑組轉型為台塑生醫，正式進軍高端美容保養市場，從當年一罐保濕凝膠開始發展，如今延伸至「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」六大專業領域，在20年內建立了完整生技版圖。

王瑞瑜表示，台塑生醫各類產品線及服務均已完備，在台灣市場成功站穩腳步，現在將走向下一個發展階段，也就是台塑生醫視為最重要的預防醫學推廣工作，未來除了增設i醫健康診所、持續透過台塑健康關懷團隊協助偏鄉以外，更會加強投入再生醫療研究達到治療及預防的雙重目標，讓全民得以透過新醫療技術活得老、活得健康。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，品牌20年來打造FORTE、Dr’s Formula、DF美肌醫生、醫之方四大品牌，營業額從2004年10.69億元成長至2022年的32.56億元，轉投資17家公司將事業觸角擴張至新能源、綠色循環經濟等領域，未來將持續發展基礎研究，如再生醫學、AI智慧醫療、高階醫材、循環經濟新技術，達成預防醫學及永續社會目標。

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