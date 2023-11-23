喊郭台銘戰友 柯郭配有譜？蔡壁如稱「有期待」：但跟事實有距離
稍早民眾黨總統參選人柯文哲表態，與鴻海創辦人郭台銘是「戰友」，呼籲國民黨總統參選人侯友宜加入結盟，不過，仍未鬆口最後是否會「郭柯配」、「柯郭配」。對此，立委參選人蔡壁如今（23）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》指出，支持者只希望能下架民進黨，至於要「郭柯配」、「柯郭配」他們都無所謂，雖然內心對兩人搭擋也有所期待，不過，跟事實仍有點距離。
記者林怡昕／台北報導
桃園市議員于北辰、立委參選人蔡壁如、柯美蘭、資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有學生提問，近期柯文哲不斷密會郭台銘，最後是否會「郭柯配」、「柯郭配」？
蔡壁如回應，郭柯也許是另一種方式的合作，郭台銘目前看來是支持柯文哲，今天是登記倒數前一天，郭台銘希望把侯、柯請過來一起談談，因為郭台銘之前曾聲稱，出來選就是要為了促成在野整合，「大家在預測，郭台銘出來參選機率應該是很低」。
蔡壁如說，如果「柯侯配」失敗，那「柯郭配」照理來說就有機會，「事實上我相信民眾黨的支持者也是相當支持」，柯郭密集見面下來，自己內心也有所期待，不過，跟事實仍有點距離。
蔡壁如坦言，自己每天在地方基層跑跳，很多選民都說，不論柯侯、侯柯配，只要2024能政黨輪替，共同目標要下架民進黨，現在變成是國民黨、民眾黨彼此支持者有點情緒在。蔡也擔心，三腳督之後，年輕選民覺得進入垃圾時間，很多年輕人會不出來投票。