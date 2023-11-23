朱海君不躲了！屏東復出開唱計畫曝光 同框葉璦菱、翁立友
由葉璦菱領軍翁立友、許富凱、朱海君、邵大倫、許志豪、葛兆恩、采子等縱貫歌壇老中青八組歌手共組「銀髮族老歌應援團」，於11月25日、26日齊聚屏東的「銀閃閃銀髮族藝術節」，為關懷長者、提倡樂齡藝術生活接力獻唱，透過音樂在歲末年終送暖與屏東鄉親同樂。日前因為老公NONO爆出「#MeToo」醜聞，讓朱海君神隱好一段時間，她終於要在「銀閃閃銀髮族藝術節」現身。
記者吳雨婕／綜合報導
葉璦菱放話要為銀髮族粉絲秀舞技大跳黏巴達，誓言當起「銀髮族團康」代表的她要以超強舞台魅力為這次活動注入滿滿活力！葉璦菱為了出席這個專為銀髮族打造音樂派對決定豁出去「搖起來」，身為卡司中最接近「樂齡」年紀的她有別於其他歌手唱老歌，當天預告將演唱一系列輕快歌曲包括經典〈我心已打烊〉等歌要把現場變成歡樂舞趴。
即將邁入65歲的葉璦菱其實已經進入「樂齡」階段，外表總是看起來元氣滿滿的她分享自己活力的方法正是「不為小事煩惱、常保好心情」，更透露經營「樂齡」生活的方式就是吃美食、運動跟旅遊，個性樂觀的她表示：「跟正能量的朋友一起吃好吃的東西、爬山、到處玩，天天保持愉快的心情，也時時注意自己的健康，要每天都活得充實、精彩，才能讓自己充滿活力！」
被稱為「師奶殺手」、擁有許多長輩粉絲的許富凱這次特別為「銀閃閃銀髮藝術節」的粉絲打造專屬組曲歌單，笑說「光聽前奏就會接唱」的他表示：「我特別準備長輩耳熟能詳的台語歌，有大家熟悉的〈思慕的人〉、〈可憐戀花再會吧〉、〈孤戀花〉及〈港都夜雨〉，保證讓阿公阿嬤聽得很嗨！」自認很有長輩緣的許富凱，透露自己跟長者互動熱絡的祕訣就是「當個好聆聽者」，更表示：「多陪伴多聽長輩說話，聽聽長輩們的故事也很有收穫。」
※【NOWnews 今日新聞
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