金馬60／滿島光演佐藤健《初戀》女友「路上痛哭」　流淚原因公開

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《First Love初戀》男主角佐藤健曾形容滿島光是太陽，只要她一現身就會活絡片場氣氛；王牌編劇坂元裕二也說過滿島光給人的感覺，就如同她的名字般「是一道光」；但滿島光在《First Love初戀》中的角色卻非常憂鬱、壓抑情緒，是否《初戀》的導演寒竹百合對滿島光產生誤會？或是滿島光有大家不為人知的一面？滿島光對此表示：「我年輕的時候覺得身為一個演員，要給自己一個使命跟題目，路上擦身而過的人，應該有想哭不能哭、想說不能說的話，或是痛苦不能展現的時候，我想用全身去感受這些喜怒哀樂，當然我也會按照劇本演出。我本身很開朗愛笑，所以我當演員就會煩惱要怎麼去更貼近人的傷心面，這也是我的課題，我剛好當了演員這職業，我應該就是代替他們發聲，也許我這樣的精神跟能量可以傳達出去吧。」
滿島光也分享決定參與《First Love初戀》拍攝前的心情，當時的她已經很久沒參與長影集的製作，「我不知道我的體力能否負荷，但導演不厭其煩的一直拜託我，我們私下有吃飯，有一次飯後回家的路上我就哭出來，我不知道這是因為我要開始新任務的眼淚，還是我結束一件任務的眼淚」，滿島光起初確實猶豫，再見完導演後有滿滿踏實感，雖然不知道情緒真正的來源，但她覺得一定要接演《First Love初戀》，「當然我還是會挑劇本，除了內容重要之外，也很重視跟誰合作，這還是最重要的」。
滿島光也分享答應來台灣出席金馬獎頒獎典禮的原因，她表示：「日本的沖繩是最接近台灣的地方，也是養育我的地方，所以對台灣特別有親近感。我身為電影人，但我還算資淺，我覺得我未來還是會有很多機會想嘗試不同的事物，想說藉由這次大師課的機會，看看能否從中聯繫、找到新的機會，助於我未來的發展，所以我想說可以來看看。」
出道至今26年，滿島光承認有無數抱著劇本失眠的夜晚，「我擔心我會失敗、我做不到」，所以她只要遇到低潮，就會變身福爾摩斯，把所有喜歡、討厭的台詞攤開在桌上，從中尋找答案，「因為拍電影不是靠演員一個人完成，我拍完戲的隔天會去問年輕的工作人員『我的表現如何』，就是聽取大家的意見。我還有一個開心的方法，就是在淋浴的時候，把水開超大再大聲吶喊，心情真的放鬆不少。」
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