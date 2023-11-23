染指數名未成年少年！國道警電腦收藏大量不雅照 二審判決出爐
任職於國道警察局國九大隊的鄭姓警員，去年9月涉嫌透過網路交友、性侵未成年少年，檢警調查後，在其電腦內發現多名被害人不雅照，案經審理，一審地院判處其9年徒刑，另判6月得易服社會勞動之刑，上訴後，高等法院今（23）日改判8年4月與5月得易服社會勞動之刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，鄭男9月初透過網路交友，涉嫌將一名15歲少年帶到台北市某處公廁性侵，事後少年返家情緒出現異樣，在家屬追問之下，才得知加害人竟是國道警員；全案曝光後，國道警察局也緊急召開考績會，決議記鄭男２大過免職，並追究相關人員考核監督責任。
經檢警調查，發現除了此少年受害外，鄭男電腦內還有數10名被害人的不雅照片，一審法院因此判處鄭男9年徒刑，另外也判刑6月、得易服社會勞動服務，上訴後，高等法院認為其中1名少年被害事證不明確，考量鄭男與部分被害人達成和解，故酌減刑度，改判8年4月。
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