林襄工作忙到炸裂！閨密心疼「妳真的好累」 女神被逼出內心話了
啦啦隊女神林襄，近年來演藝事業十分忙碌，除了球場工作，還跨足電影、音樂，甚至還接下節目助理主持，另一邊還不忘為了進軍日本的夢想努力中，卻也讓不少粉絲擔心女神的身體狀況。昨（22）日晚間林襄收到好友張雅涵的一句關心後，突然在社群平台上吐出真心話：「可憐可憐我！」引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄昨日晚間在thread上貼出一張對話截圖，原來是同門師妹張雅涵的關心訊息，「妳真的好累！」也許是這句話觸動了林襄，忍不住截圖發文向大家宣洩心情，「可憐可憐我！」短短的貼文似乎透露出林襄為了演藝事業疲於奔命的狀況。貼文曝光後，粉絲相當心疼，紛紛留言打氣「抱抱妳！加油」、「閣下需要好好休息」、「小襄辛苦了，要照顧自己。」
據了解，林襄近期工作十分繁忙，不僅有啦啦隊應援工作，另外還有單曲、寫真、廣告、活動表演，還接下節目《11點熱吵店》的助理主持，以及宣傳客串的電影《惡女》，再加上前陣子與球星馬傑森的戀情，鬧得沸沸揚揚，還傳出可能退出樂天女孩等消息，林襄也好幾次忍不住在社群平台上發洩心情。對此《NOWnews今日新聞》特別傳訊經紀人關心林襄狀況，截稿前，尚未得到回應。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁