郭台銘、柯文哲在君悅準備就緒！郭辦：歡迎侯友宜也邀馬英九前來
藍白合持續卡關，稍早民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘已經抵達君悅飯店，並再喊話國民黨總統侯友宜來談。對此，郭辦發言人黃士修今（23）日表示，現在郭台銘、柯文哲都已經在飯店等候，就差侯友宜前來，更擺出了2台倒數計時器，「也歡迎侯市長邀請馬英九蒞臨見證這個歷史時刻」。
記者林怡昕／台北報導
黃士修稍早接受媒體聯訪時表示，前天侯友宜打給郭台銘說拜託當桶箍，郭台銘接受委託並跟柯文哲溝通，柯文哲也同意郭台銘當公親，所以郭台銘是受到侯柯兩人雙重委託主持整合會議，由於侯友宜不願意到郭台銘家，所以也找了第三方的君悅飯店，但侯友宜回覆，竟是要求柯文哲到馬辦先解決藍白民調爭議，這讓柯文哲跟郭台銘不解。
黃士修表示，郭台銘多次向侯、柯強調，藍白民調爭議在吵下去沒結果，只是傷口上灑鹽、撕裂支持者，無助於團結整合，侯友宜已經委託郭台銘擔任公親，就應該開啟新的一局，談在野整合，不再再拘泥於過去種種爭議，這只是變相撕裂社會，衷心希望侯友宜能夠蒞臨飯店，郭柯兩個人都已經準備好了，只差侯友宜一個人，「我們在這邊在此等候侯市長光臨，也歡迎侯市長邀請馬英九蒞臨見證這個歷史時刻」。
至於會等到幾點？黃士修說，沒有預設極限，希望侯友宜來這裡參加3人會面，這是侯友宜拜託郭台銘，郭台銘也確認柯文哲欣然同意，針對郭台銘加入整合，是同意退選？黃士修強調，郭台銘跟柯文哲已經有一致共識，就是要推動在野整合、準備三人會面，2人臉書都沒談論副手人選和其他職位，就是認真推動在野整合。
黃士修還說，他們準備了大大的計時鐘，到24日下午5時截止前，時間按下倒數，「我們就在這裡看著計時鐘，等著國民黨、等著侯市長前來三方會談」。