胰臟癌殺入台灣10大癌症！有症狀「很多已晚期」 有3前兆快就醫
有「癌王」之稱的胰臟癌，今年首度進入「國人癌症登記報告」前10名，禾馨民權內科診所醫師林相宏表示，胰臟癌罹患人數在上升且有年輕化趨勢，許多患者確認罹患時都已經是中晚期階段，提醒民眾，再還沒有症狀時，血糖開始上升時就要小心身體狀況，尤其當出現糖尿病、上腹痛或背痛時，一定要特別就醫檢查，尤其是有家族史、抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖等因子的族群。
記者張志浩／綜合報導
林相宏說明，胰臟癌的罹患人數全世界都在上升，研究發現，55歲以下的年輕胰臟癌患者上升的趨勢比年老的還快，年輕胰臟癌患者佔了約10至15%，美國胰臟癌已是死亡率第3名，台灣死亡率則排名第7。
據國健署資料顯示，罹患胰臟癌的前兆包括，40歲以上沒有糖尿病家族史、近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便等；不過林相宏提及，臨床經驗上，很多有症狀的人大多已經來到中晚期。
林相宏強調，在還沒有明顯症狀時，血糖只要開始上升就要小心，因為在診斷胰臟癌的3年前，血糖其實就會上升，建議有家族史、抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖等因子的族群要就早開始篩檢；此外，胰臟檢查並不難，延誤診斷網網是胃腸鏡檢查沒問題，最後才想到還有胰臟，高風險族群務必定期接受篩檢。