温昇豪扮總裁籌1億卡關！本尊富豪霸氣金援「缺多少跟我講」
中視8點檔《開創者》殺青酒昨（22）日舉行，温昇豪從開拍至今一直有跟自己角色的「原型人物」保全業總裁林孝信保持接觸，當林孝信知道温昇豪目前也處於創業階段，籌1億自製醫療劇《整外春秋》，私下一直鼓勵温昇豪，甚至有意金援，温昇豪感動說：「總裁跟我說，『缺多少跟我講』，我有點想哭，但是不能欠人家人情。」
記者羅凌筠／台北報導
温昇豪表示自己和公司已出資4千萬，而他一邊希望符合導演的要求，同時也得顧及股東們對預算的要求，過程當中，因求好心切，預算一直爆表，確實很頭痛，甚至曾萌生放棄的想法，但身邊的人一直鼓勵，他撐了下來，他也坦承自己是個理想又浪漫的人，浪漫性格下處理事情的時候就常遇到挫折，所以現在自己開始要把一部分的浪漫抽離，回歸實際。
李國毅在戲裡為了追求蔡淑臻，主動幫忙她照顧小孩，媒體好奇他跟小朋友對戲會不會有難度，李國毅笑笑地說：「好險現在自己有經驗了，不用像以前只能用想像的方式來演出。」被問到王傳一控月嫂用100度熱水泡奶，反挨告妨害名譽，李國毅本身育嬰交給專業人士，但也緩頰：「作為爸爸一定會生氣，我都是用50度水泡，家長對小朋友敏感是一定的。」
《開創者》的劇情已進入到李國毅鍥而不捨地追求蔡淑臻，接續温昇豪和安心亞之間也會上演感人的夫妻情深，溫昇豪更預告兩人的感情戲是會讓人看到落淚的好看，「很濃很濃，絕對會哭死」，安心亞回憶那幾場讓自己哭到眼睛腫到不行的戲，更形容是「哭到肺都沒了」。