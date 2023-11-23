方馨春天終於來了！《追分成功》羞牽小20歲鮮肉 一見面就「濕」
方馨、柯叔元、米可白、蕭景鴻、孫綻、何宜珊及茵芙線上分享拍攝台視8點檔《追分成功》祕辛，51歲方馨和31歲夏天珞是第一次合作，在直播中開心直呼：「我終於遇到小鮮肉了！」劇中，方馨主動牽起夏天珞的手，在台北街頭奔跑，不過拍攝時天氣炎熱，加上夏天珞汗腺發達，只要靜止不動就滿身汗。她笑說：「他汗如雨下，好像有人用水潑他一樣。」
記者蔡依庭／綜合報導
劇情進展飛快，方馨在一連串的相親後，桃花運大開，與夏天珞飾演的「仕綸」搭上線。方馨笑說：「對他印象就是汗如雨下，一直滴到我的手上，很想幫他擦汗，好像有人用水潑他一樣。」，她也趁梳化時和對方聊天，發現夏天珞是個很健談的人，大讚：「是個有禮貌的孩子！」
他們在直播間玩抽撲克牌比大小，數字最小的要懲罰喝苦茶。柯叔元和方馨第一輪拿下9分，米可白和蕭景鴻數字最小，柯叔元一派輕鬆表示：「良藥苦口，其實我們都很想喝。」蕭景鴻立刻遞上苦茶要柯叔元乾掉，柯叔元則馬上改口：「但因為我們分數是最高，還是得由你們接受懲罰。」
蕭景鴻豪邁的一口喝光，被眼尖的網友發現他眼神變得更銳利，笑說：「阿弟都醒了！」接著進入第二輪遊戲，網友紛紛敲碗：「雖然阿弟很可憐，但還是想看他再喝一杯。」
果然，米可白和蕭景鴻這組又輸，米可白看著一大杯的苦茶，面露難色，舉起杯子想讓蕭景鴻再喝一杯，蕭景鴻直搖頭說：「其實我有點飽。」不過後來還是很有義氣的幫米可白喝了大半杯，連灌2大杯苦茶，連老婆Mei都忍不住上線留言吐槽：「你也太衰了吧！」《追分成功》預計12月2日舉辦台中、高雄粉絲見面會。
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