亞大現代美術館10周年特展　推出國內首次呼應「Me Too」

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台中市文化局副局長施純福表示，亞大現代美術館從興建開始就十分有遠見，由普立茲克建築獎得主、國際級建築大師安藤忠雄設計打造，具國際性指標的美術館，變成台中的榮耀和地標。亞美館去年通過博物館法認證，是得到文化部認證的台中市第2座私立博物館；今年台中市博物館評鑑，亞美館還榮獲「金館獎」的首獎肯定。
亞大校長蔡進發指出，亞大10年前啟用全台獨一的亞大現代美術館，當初亞大創辦人蔡長海的立意，就是希望打造校師生學習創作的場域。亞大今年定位是「生成式AI元年」，且連10年登上全球「最佳大學」國際排行，是一所重視科技與人文、創意藝術的國際化大學。亞大重視環境、美感教育、大學社會責任。亞美館是培育同學美感的場域，也擔任提供藝術平台，與國際接軌的責任。
亞大現代美術館長潘襎說，「Me Too」議題從今年初起引起熱烈討論，對於身體的自主權如何以藝術詮釋，「變身：身體•觀看•權力特展」是國內首展，集結日治時代到當代20位台灣知名藝術家作品，包括：郭柏川、李梅樹、李石樵、陳德旺、洪瑞麟、丁雄泉、席德進、陳景容、陳輝東、黃志超、李小鏡、楊茂林、吳天章、林珮淳、侯淑姿、劉世芬、林欽賢、洪東祿、何孟娟、羅展鵬等大師畫作。作品豐富多元，從1926年到去年最新作品，儼然是台灣美術史的縮影，從自畫像、情色爭議、解嚴後開放，不僅是看到「身體」，也是透過「身體」到自我。
潘襎表示，展場規畫「啟蒙之始」、「情藝之爭」、「權力規訓」、「集體凝視」、「流變之身」五大展區，探討東方的身體觀、藝術與情色的界線、權力等，從台灣美術發展脈絡中，呈現身體表現歷程的重要課題與挑戰。
此外，「身體跨越：竇加．羅丹．阿曼雕塑展」，透過3樓展覽空間廊道，展現一系列劃時代的雕塑作品，讓民眾在參觀時也能享受作品與窗外自然景觀、光線融合，多視角感受作品的表現。亞美館以館藏豐富的74件竇加全系列作品中，精選出切合「身體」主題的作品，「十四歲的小舞者」是西洋雕塑史上第一件公開展示的現成物與雕塑複合的作品，參觀者能穿越展廳，自然景觀、光線融合與雕塑作品巧妙融合，感受到東方建築大師與西方雕塑大師的精采對話。
展場內，除了雕塑大師羅丹的《沉思者》作品外，還有呈現他與女友卡蜜兒．克勞戴痴愛情狂的《吻》、《亞當》、《夏娃》等作品；法國新寫實主義藝術家阿曼創作的《大提琴與維納斯結合》，以女神形體搭配琴身交錯疊合，引導參觀者聆聽作品奏出的協奏曲，走進阿曼的異想世界。