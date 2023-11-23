台鐵爆肢體衝突！司機員和清潔人員互毆 列車誤點30分
昨（22）日晚間，一列普悠瑪號集電弓故障，台鐵更換編組，豈料車輛遲遲未開出，後續台鐵發生司機員和外包清潔人員互毆，導致列車延誤30分鐘。台鐵今（23）日調查後發現，由於司機員著急開車，不過清洗人員認為還在洗車不可開出，雙方爆發口角，外包清潔人員也加入戰局，上演雙方互毆，才導致事件發生。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，台鐵一列247車次普悠瑪號原訂昨天晚間8時30分開出，不過由於集電弓漏氣故障，台鐵更換編組，豈料車輛遲遲未出庫，檢查員前往檢查，一上車就發現司機員被外包清潔公司人員毆打，癱倒在地，立即上前阻止，司機員後續就醫治療，有輕微外傷，目前已返家修養。
台鐵公司指出，昨天由於司機員著急要將列出開出，不過該列車正在清洗，清洗人員不應該先行開出，因而爆發口角，外包清潔人員見狀也認為不應將列車開出，雙方隨後爆發肢體衝突，最終該起事件也造成247次普悠瑪號延誤30分鐘發車。
對此，台鐵局回應表示，11月22 日外包商清潔人員因細故與司機員發生口角爭執，並有些肢體衝突，致分別有輕微外傷，同仁目前皆已返家修養。台鐵局及外包商主管並立即啟動員工關懷。