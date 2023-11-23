29歲警遭追撞身亡！彰化首件國民法官參與審判 毒蟲遭判8年6月
彰化警分局快官派出所警員高偉倫，今年1月間騎車返家途中，遭到毒駕的吳男追撞，導致高員送醫後傷重不治，案經審理，地方法院今（23）日下午判處吳男有期徒刑8年半，本案也成為彰化首件國民法官參與審判的案件。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，全案發生於今年1月23日早上8時許，當時高偉倫剛值勤完畢，沒想到騎車回家途中，卻在彰化市彰興路、聖安路口被37歲吳姓男子由後方高速追撞，強大衝擊力，讓高員噴飛10多公尺遠，緊急送醫仍不治身亡，而吳男也因撞擊力道過大，遭拋飛車外，同樣受重傷送醫。
經警方調查，發現肇事吳男有多項毒品酒駕前科，雖其酒測值為0，但肇事車輛及身上卻有多包毒品，吳男也被驗出毒品反應，事後他辯稱，當天從員林返回彰化訪友，車禍時因一時精神恍惚睡著才不慎釀禍，彰化地方法院一審判決今天出爐，吳男遭判處8年半。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995