賴清德再度合體高雄隊　力拚高雄破百萬票、8立委全壘打

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨提名的8名立委候選人包括立委邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、賴瑞隆、許智傑以及候選人李柏毅、黃捷今天均已完成登記，賴清德率領競選總部總幹事劉世芳、市黨部許智善主委，共同向高雄市民再度推薦高雄隊六加二戰將。
賴清德與全體與會人員並至港口慈濟宮參拜祈求天上聖母庇佑國境平安、百姓安康，廟方並贈送好彩頭包粽祝福總統及立委候選人們均能順利高票當選，賴清德與陳其邁於廟前廣場致詞，替候選人們披上競選背帶及致贈各候選人【民主之盾】，要求各競選團隊扛起重責、守護高雄。
高雄市長陳其邁、高雄市議會康裕成議長也率領20餘位市議員到場共同相挺請託，現場湧入數百名眾替高雄團隊加油，展現驚人求勝氣勢，展現出高雄隊堅強陣容、全力備戰。
賴清德表示，高雄是台灣民主聖地，幾十年來高雄堅持走台灣優先的道路，每一次總統、立委大選高雄都支持民主力量、支持民進黨推出的候選人。賴清德指出，2020年總統蔡英文在高雄拿了109萬票，可見高雄民主力量是多大，這場選舉正是團結時刻，所以他來到高雄，率領8席立委聯合登記，也懇求高雄再次團結 發揮民主，打1支全壘打讓8席立委都當選。
賴清德指出，8席立委參選人其中6席要拚連任，8個人在過去政治上表現都非常傑出，賴清德說，總統選票破百萬票，國會一定要過半，所以8席都要上，賴清德也強調，2席指標是李柏毅跟黃捷。
賴清德表示，方才將競選彩帶批在候選人身上，就是要把建設高雄、守護台灣的重責放在他們肩上，每個人都非常傑出，懇求大家再次合作，讓他們進入國會完成目標。