福興溪遭污染魚蝦大量暴斃　桃竹環保局聯手揪禍首

桃園市新屋區福興溪近日遭民眾檢舉，指出有環保公司將廢水排入福興溪，導致溪水傳出陣陣惡臭，日前也出現大量魚蝦螃蟹暴斃事件。由於福興溪是桃市與新竹縣交界區域，桃園市環保局接獲陳情立即會同新竹縣環保局人員共同到場稽查，經查污染源來自新竹縣新豐鄉某環保公司，已依違反水污法、廢清法予以告發，市府環保局將加強巡查頻率並與新竹縣環保局共同合作，以確保河川溪流水質不受污染。
記者李春台／桃園報導
環保局指出，新屋區福興溪沿線居民向市府環保局檢舉，福興溪上游處有家處理廚餘、木材回收再利用環保公司，去年曾將廢水透過管線排到水溝後再流入福興溪，導致福興溪常常飄出酸臭，更導致大批蝦蟹魚類死亡案件。
環保局表示，因污染位置位於桃園市新屋區與新竹縣新豐鄉交界處，桃市環保局會同陳情人、新竹縣環保局共同會勘，當下現場河川有微黃色廢水殘留，稽查人員於橋墩處現場檢測水質酸鹼度，經測出為中性，未有重金屬銅、鎳反應。
稽查人員查出污染來源為上游新竹縣新豐鄉某環保公司，該公司從事廚餘與木材回收再利用，經查屬實後已由新竹縣環保局處理，竹縣環保局稽查後依違反水污法第30條、廢清法第31、36條進行告發。桃市環保局將加強該區域巡查頻率，並會同新竹縣環保局共同合作，以確保河川溪流不受污染。