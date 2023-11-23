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李善均、GD涉毒案反轉！八大女被爆自導自演　警方為業績洩資訊

▲李善均（左圖）、GD近來被爆染毒，兩人的案件有反轉，有韓媒踢爆，都是爆料者自導自演。（圖／翻攝王者製造Naver電影、GD IG）
▲李善均（左圖）、GD近來被爆染毒，兩人的案件有反轉，有韓媒踢爆，都是爆料者自導自演。（圖／翻攝王者製造Naver電影、GD IG）

記者吳雨婕／綜合報導

南韓演員李善均、歌手G-Dragon（GD、權志龍）被爆出吸毒，兩人的案件都還在審理中，近來有韓媒踢爆，會有這些爆料，來自於一名八大女幹部「K女」，而警方為了業績，因此對媒體洩露消息與藝人資訊，全靠K女的證詞偵辦案件。

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據韓媒《Dispatch》報導，韓國演藝圈陸續爆出吸毒案件，是因為韓國警方想要靠著名人染毒案立功，憑著八大女幹部「K女」的手機紀錄與供詞查案，在調查案件期間還洩露藝人資訊，其中李善均是被K女所騙；GD還無辜被K女拖下水。

該報導中提到，K女與友人L女一起吸毒，遭L女前男友抓包後，K女表示要給L女前男友1000萬韓幣（約台幣26.5萬元）封口費，因此K女姊姊先向工作場所借了3000萬韓幣（約台幣80萬元），K女在此期間還勒索了一名藝術家1億元韓幣（約台幣約265萬元），該藝術家去報案，K女因此把心思動到李善均身上，傳了一封簡訊給李善均，表示被駭客駭了，駭客還一直監聽自己與李善均的對話，向對方要求3億韓元（約台幣794萬元），在簡訊中直言：「善均哥之前不是說過有用過K他命跟大麻，某某哥卻說是第一次聽到這件事，善均哥又不是什麼只會喝酒的人。」

▲李善均（圖／NOWnews資料照）
▲▼李善均（上圖）、GD（下圖）近來被爆吸毒。（圖／NOWnews資料照、翻攝GD IG）
▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
 
《Dispatch》取得K女簡訊，發現是K女自導自演，而K女在10月18日遭逮捕；GD則是無辜被波及，去年他曾兩度造訪該間陪酒沙龍，K女時常對外表示男方是來找她，還秀出影片，韓國警方便以這些資訊調查GD，因此《Dispatch》認為警方靠透露藝人資訊來宣揚緝毒業績，實在不合時宜。


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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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