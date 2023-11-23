胡瓜掰了《智多星》！葉欣眉換搭「台灣孔劉」　製作人曝內幕

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不過，2節目名雖都以《智多星》命名，但其實並非同製作單位，《百變智多星》是年代自製的新節目。至於為何沒找胡瓜重現大家熟悉的師徒搭檔，《百變智多星》製作人劉彥鋒表示：「瓜哥的部分，考量會比較多，加上小梁哥跟年代的關係非常好，所以決定找他合作，台灣孔劉也不是浪得虛名！欣眉是益智小天后，益智節目的經驗很夠，所以找她來跟小梁哥配合，給觀眾煥然一新的感覺，益智節目內容都略有相同與不同，大家到時候看節目就知道了！」
梁赫群因愛模仿韓國天王孔劉，自封「台灣孔劉」，儘管每次都引來罵聲，他仍自得其樂，原本以為他的模仿照應該只有年輕人懂，沒想到前陣子出外景到國外時，還被整群「銀髮旅行團」認出，不少長輩特地從遊覽車上下來要求合照，令梁赫群相當意外，也希望未來能在新節目中「百變」更多造型。
葉欣眉則號稱「彰化梁詠琪」，她出道多年，對於即將主持新節目相當有信心，葉欣眉說，自己對益智節目已有一定的經驗累積，加上搭檔的小梁哥非常資深、反應快，很會做效果，認為「台灣孔劉」和「彰化梁詠琪」的國際化組合，足以刺激現場來賓的臨場表現，可能都會讓大家氣到「拳頭硬了！」
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