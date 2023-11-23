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胡瓜掰了《智多星》！葉欣眉換搭「台灣孔劉」　製作人曝內幕

▲年代MUCH宣布堆出益智節目《百變智多星》由葉欣眉（左）搭梁赫群（右），不見過去《歡樂智多星》靈魂人物胡瓜，節目製作人曝背後內幕。（圖／年代MUCH、衛視中文台提供）
▲年代MUCH宣布堆出益智節目《百變智多星》由葉欣眉（左）搭梁赫群（右），不見過去《歡樂智多星》靈魂人物胡瓜，節目製作人曝背後內幕。（圖／年代MUCH、衛視中文台提供）

記者黃盈容/綜合報導

胡瓜跟葉欣眉主持12年的衛視中文台《歡樂智多星》，因迪士尼日前宣布退出台灣市場，節目無奈畫下句點。今（23）日年代MUCH宣布推出益智節目《百變智多星》，但主持卻不見胡瓜，而是改成「台灣孔劉」之稱的梁赫群搭檔葉欣眉。節目製作人也公開當中內幕！

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衛視中文台《歡樂智多星》節目過去受觀眾喜愛，也入圍過金鐘獎，可惜最終因迪士尼將退出台灣電視而掰掰。今《百變智多星》公布主持人名單，令人驚訝，竟少了之前《歡樂智多星》靈魂人物胡瓜。

▲胡瓜（左）與葉欣眉搭檔主持《歡樂智多星》多年，如今確定道別，讓兩人感到十分不捨。（圖／衛視中文台提供）
▲胡瓜（左）與葉欣眉搭檔主持《歡樂智多星》多年，如今確定道別，讓兩人感到十分不捨。（圖／衛視中文台提供）
不過，2節目名雖都以《智多星》命名，但其實並非同製作單位，《百變智多星》是年代自製的新節目。至於為何沒找胡瓜重現大家熟悉的師徒搭檔，《百變智多星》製作人劉彥鋒表示：「瓜哥的部分，考量會比較多，加上小梁哥跟年代的關係非常好，所以決定找他合作，台灣孔劉也不是浪得虛名！欣眉是益智小天后，益智節目的經驗很夠，所以找她來跟小梁哥配合，給觀眾煥然一新的感覺，益智節目內容都略有相同與不同，大家到時候看節目就知道了！」

梁赫群因愛模仿韓國天王孔劉，自封「台灣孔劉」，儘管每次都引來罵聲，他仍自得其樂，原本以為他的模仿照應該只有年輕人懂，沒想到前陣子出外景到國外時，還被整群「銀髮旅行團」認出，不少長輩特地從遊覽車上下來要求合照，令梁赫群相當意外，也希望未來能在新節目中「百變」更多造型。

葉欣眉則號稱「彰化梁詠琪」，她出道多年，對於即將主持新節目相當有信心，葉欣眉說，自己對益智節目已有一定的經驗累積，加上搭檔的小梁哥非常資深、反應快，很會做效果，認為「台灣孔劉」和「彰化梁詠琪」的國際化組合，足以刺激現場來賓的臨場表現，可能都會讓大家氣到「拳頭硬了！」

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