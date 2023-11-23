桃市府照顧小黃運將！張善政今宣布這兩大利多

為解決計程車駕駛休息與用餐需求，進而改善臨停怠速、疲勞駕駛等情況，張善政市長今（23）日在議會答詢時宣布，桃園市政府自112年12月1日起，將每日不限時段，開放計程車在公有26處路外立體停車場一小時停車費減免，目前除釋出5,762汽車格位，後續還會研議提供優良駕駛肺癌篩檢服務。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府指出，今年12月1日起，本市的計程車駕駛只要駕駛營業車入場，在指定的26處停車場出入口服務處出示職業登記證，即可享受每日一次的1小時內免費停車優惠，超過1小時則按正常收費標準計算，此政策可讓計程車駕駛安心休息與用餐，也有助於減少路邊怠速及改善疲勞駕駛的情形，從而提升計程車營運效率以及道路交通安全。
除了提供計程車駕駛每日1小時內免費停車以外，張善政也相當關心職業駕駛人的身體健康。由於職業駕駛平常暴露於具有一定程度的「空污」風險因子，也因此，市府初步研議提供獲選優良駕駛的司機做肺癌篩檢，未來則會檢視相關篩檢服務能量，將篩檢對象擴及至任職本市其他職業駕駛，降低道路交通安全風險。
市府交通局也提醒，計程車駕駛應尊重其他使用者的權益，像是立體停車場內，避免勿怠速並遵守停車場的規則，共同維護停車場的秩序和安全。