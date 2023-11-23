范范哈菸十指緊扣經紀人道歉！昔日戰友尷尬撇清 「沒那麼熟」
從選秀節目《原子少年》嶄露頭角的唐立杰、陳水豐、峻瑋、劉新民，近來終於成團「Saturnday」，於今（23）日舉行出道記者會，而近日同為該節目出道的范范（范庭瑜），甫一出道發片，卻立刻被爆出與經紀人十指緊扣逛街、年僅19歲的他在街頭哈菸，違反《菸害防制法》，身為昔日「同事」兼戰友的唐立杰、陳水豐、峻瑋、劉新民，談到此事，他們尷尬表示與范范不熟，只在節目中有互動。
記者吳雨婕／綜合報導
昔日戰友范范先前受訪時，堅稱自己單身，理想型是姊姊型，沒多久就被週刊拍到與經紀人牽手逛街，互動親密，關係看起來不單純；同時還被拍到年僅19歲的范范在街頭抽菸，對於爆料，經紀公司回應：「范范與身邊一起工作的哥哥姊姊在相處互動上，一直都是保持友好互動的狀態與模式，工作人員們也都很照顧范范，感情十分要好，像親家人一樣，讓媒體誤會，深感抱歉。」還強調，范范會以作品、事業為優先考量，未來會多注意行為舉止。
至於范范抽菸一事，經紀公司也代為致歉，「於自身壓力與好奇心促使范范嘗試抽煙，他已深刻明白錯誤的行為對自身及關心他的歌迷朋友造成的影響，希望大家能夠給予范范改過的機會。」Saturnday成員今受訪時，被問到有沒有關心范范，4人尷尬皆表示忙著排練，收工後才看到新聞，坦言和范范其實沒有那麼熟，僅在節目上有過互動。
Saturnday雖然以土星名義活動多時，直到這半年才確定組團出道，他們提到在兩個禮拜前歷經冷戰與大吵。問及原因，陳水豐表示當時發現團員有點散，一直想著要怎麼讓團員有凝聚力，憋了半年快受不了，有次不回訊息，冷戰3天後換唐立杰等人受不了，直接約大家見面，一起把話講開，陳水豐提到那次講完，大家的狀態都不同了，也讓團體越來越好。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁