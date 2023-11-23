鍾欣凌破英文紐約自由行！坐私人計程車慘被騙錢狀況驚險
鍾欣凌因破英文，出國差點遇難，有驚無險！她日前上緯來綜合台《女王大人》分享，自己年輕時夢想人生中一定要去紐約，看1次百老匯舞台劇表演，於是便毅然決然獨自前往紐約自助旅行。她沒想到一見到外國人，英文能力自動降到零！誤上私人計程車慘被誆騙車錢，多付了好幾倍車資，回想起當時的情景鍾欣凌心有餘悸地說：「我這麼貌美還好，沒被強Ｘ！」
記者黃盈容/綜合報導
鍾欣凌第1次去紐約就一個人去，讓主持人曾國城也驚呼：「妳膽子好大！」她遇到的狀況十分驚險，節目中英文口譯員Sandra老師提醒大家，可以直接說：「I’m calling the cops！或I’m calling the police office」打給警察保護自己。
來賓潘若迪則是因英文爛，鬧出笑話，他分享自己年輕時曾幫四大天王伴舞，為了精進舞藝特地飛往美國LA跟珍娜傑克森的舞蹈老師寶拉・阿巴杜學舞，因為行李很多，櫃檯人員跟他說：「Locker」，潘若迪卻聽成「Rocker」，還現場秀了一段Breaking，讓櫃檯人員臭臉回應：「Not funny」，也讓巴鈺笑翻，直呼好荒謬！
潘若迪自認破英文，因此現在也要求9歲的女兒每次上課都要背21個單字，讓巴鈺嚇到說：「她還小耶」，潘若迪則驕傲表示：「她背得起來，我女兒是資優生。」
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