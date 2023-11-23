出席印尼之夜活動 李淳促盡速更新台印尼投資保障協定
外交部表示，外交部政務次長李淳於22日晚間出席「駐台北印尼經濟貿易代表處」（Indonesian Economic and Trade Office to Taipei）舉行的「印尼之夜」活動，李淳致詞時表示，期盼兩國能夠盡速更新「台印尼投資保障協定」（BIA），以創造更好的經濟榮景，並透過新南向政策深化雙邊關係。
記者邱新博／台北報導
李淳致詞時指出，印尼是台灣第13大貿易夥伴，去（111）年雙邊貿易總額達144.28億美元，希望兩國能儘速更新「台印尼投資保障協定」（BIA），以創造更好的經濟榮景；兩國除了在經貿、教育、農業與勞工等領域緊密合作，也都是印太地區重要的民主國家，共同面對氣候變遷、糧食安全及韌性供應鏈等挑戰，希望雙方在既有的合作基礎上，持續透過「新南向政策」深化雙邊關係，共同維護印太地區的自由開放及和平繁榮。
外交部表示，「駐台北印尼經濟貿易代表處」代表億霸（Iqbal Shoffan Shofwan）致詞感謝台灣幫助印尼對抗COVID-19疫情，並稱印尼現在正積極發展基礎建設，而台灣擁有很強的製造業及高科技供應鏈，是協助印尼達到「2045願景」的重要夥伴，盼未來台印尼除在經濟層面合作外，也能在勞工、教育與訓練、社會及文化等領域持續強化合作。
億霸及李淳並一起舉杯祝賀印尼國運昌盛，兩國友誼長存。「駐台北印尼經濟貿易代表處」另精心安排印尼傳統舞蹈及音樂表演，展現印尼豐富的多元文化資產。
外交部說，印尼是我國「新南向政策」的主要目標國家，也是台灣人民赴東南亞經商及旅遊的首選之一，目前有超過2,000家台商企業在印尼投資，在當地創造大量就業機會。台灣也獲印尼教育及文化部列為四大公費生留學推薦國之一。展望未來，雙方將在「新南向政策」墊定的基礎上，繼續在經貿、文化、教育、人員交流等議題上合作及深化關係。