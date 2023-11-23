于美人「此時此刻」關注藍白合！發聲：人民正在等待所羅門王到來
中正萬華立委參選人于美人，除了積極走訪選區拜票、傾聽民意，也對於目前吵得沸沸揚揚的「藍白合」十分關心。今（23）日下午，民眾黨總統參選人柯文哲就邀請國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘赴台北君悅飯店會談，有望重啟「藍白合」，目前會談尚未有結果，于美人搶先發聲，「人民正在等待所羅門王的到來。」
記者詹鎰睿／綜合報導
在「藍白合」侯柯郭三方會談前，于美人就在臉書粉專「于美人萬中選一」搶先發文：「人民正在等待所羅門王的到來！」隨後也在個人臉書表示，「此時此刻就在台北君悅酒店，人民正在等待所羅門王的到來？！我們需要所羅門王解決問題的智慧，萬千期盼！」據聖經紀載，所羅門王是耶路撒冷第一聖殿的建造者，並有超人的智慧，大量的財富和無上的權力，還是後世許多文獻和傳說的主角。
談到所羅門王最知名的故事，就是兩個婦人爭奪一個嬰兒的故事，眼看兩人都不肯放棄，於是所羅門王下令，將孩子劈成兩半，讓兩人各取一半，結果其中一名婦人就說，「不求我主將活孩子給那婦人吧！萬不可殺他。」另外一個卻說，「這孩子也不歸我，也不歸你，就把他劈了吧！」所羅門王聽完後立刻判定誰才是孩子真正的母親。因此，這段典故經常拿來形容台灣政壇，誰重視台灣、愛台灣，馬上就能清楚明瞭。
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