推動跨域創新轉型！產業園區管理局辦跨域創生及低碳轉型分享
經濟部產業園區管理局於22日，在高雄市鼓山區林皇宮樂林廳，舉辦科技產業園區跨域創生及低碳轉型成果分享交流會，藉以促進廠商交流，並持續促成跨域創新合作，將辦106場次商機洽談，預計帶動整體效益達118萬美金。
記者黃守作／高雄報導
科技產業園區跨域創生及低碳轉型成果分享交流會，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，有高雄市鳳山工業區廠商協進會理事長劉泳麟、台中港科技產業園區廠商協進會理事長蘇金種、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會召集人謝芳宜、工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、工業區廠商聯合總會副理事長許正雲、園管局副局長曾琡芬、屏東縣屏東工業區廠商協進會理事長邱宏儒、高雄市臨海工業區廠商協進會理事長賴昭賢、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長賴成章、屏東科技產業園區廠商協進會理事長蘇義峰、屏東縣內埔產業園區廠商協進會理事長李基興等人與會。
產業園區管理局局長楊伯耕表示，今(112)年組改後，服務除更擴大外，並逐步深入各園區，充分瞭解區內廠商面臨之需求與發展問題，以及國際目前重要減碳及發展情勢等，量身打造實質之協助與資源串接，協助業者善用新興科技，導入數位工具應用與行銷資源，促成園區創新生態跨域合作範例，帶動園區產業創新升級與永續轉型。
楊伯耕說，在跨域創生推動上，今年度持續整合財團法人金屬工業研究發展中心及國立中山大學南區促進產業發展研究中心服務量能，除產業技術提升、跨域發展應用外，更深入園區具數位行銷迫切需求之傳統產業廠商，運用多媒體工具，搭配網站診斷與優化建議，協助優化廠商網站內容，使更貼近使用者需求。
楊伯耕指出，產業園區管理局積極推動園區產業跨域轉型，今年除成功促成園區廠商跨域發展智慧農業及智慧減碳服務生態系外，並結合馬來西亞台灣形象展，辦理業者海外拓銷團搶占後疫情國際商機，鏈結馬來西亞製造商聯合會及機器廠商會總會合作，辦理台馬商機媒合會，總計共促成106場次商機洽談，預計帶動整體效益達118萬美金。
此次成果分享交流會，現場除廠商之交流分享外，協同低碳計畫，更有12家廠商及2間學校現場擺攤，與參與之廠商，共同交流成果，並分享導入應用之效益與做法，帶動與會廠商之創新思考與減碳工具導入等議題思考。