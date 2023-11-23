亞錦賽購票資訊出爐！中華隊首戰韓國　中信卡友24日提前搶先購

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以下為中華棒協售票資訊：
◆球場位置
臺北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場
◆比賽時間
2023/12/03 (日) ~ 2023/12/10 (日)
◆預售票開賣時間
1. 售票場次：臺北大巨蛋全部場次，洲際棒球場中華隊預賽場次
2. 預賽(分組循環賽)中信卡友優先購：2023/11/24(五) 中午12:00 至 2023/11/25(六) 中午12:00
3. 預賽(分組循環賽)全面開賣：2023/11/25(六)下午14:00
4. 超級循環賽：另行公告
5. 冠軍賽&季軍賽：另行公告
※ 每筆訂單最多選購4張，請仔細選購場次、票種及座位。
※ 主場球隊為三壘側、客場球隊為一壘側。
※ 臺北大巨蛋【中華隊場次】預計賽前2小時開放觀眾進場、現場售票於每場開賽前2小時開始售票。
※ 臺北大巨蛋【非中華隊場次】預計賽前1小時開放觀眾進場、現場售票於每場開賽前1小時30分開始售票。
※ 洲際棒球場【中華隊場次】預計賽前1小時開放觀眾進場、現場售票於每場開賽前1小時30分開始售票。
※ 亞錦賽為九局制，比賽完成五局以上即成為正式比賽。
◆【預賽】入場券價目表
| 賽事 / 區域
| 內野
‧臺北大巨蛋 / 洲際棒球場
皆全區對號
| 中華隊場次
票 價
| 內野全票600元
內野身障票300元
| 非中華隊場次
(僅臺北大巨蛋場次售票)
票 價
| 內野全票200元
內野身障票100元
2. 身心障礙人士與陪同者一名可購買身障優惠票，入場時需出示證件；輪椅席請至現場購票，售完為止。
◆售票方式
1、 購票前請詳閱注意事項：
1. 每張票券限一人及使用一次。
2. 入場券請小心保管，如發生遺失、燒毀、破損等情形，一概不予重新開票。
3. 每筆訂單每次最多選購4張，請仔細選購場次、票種及座位，票券一經列印售出，恕無法更換。
4. 身心障礙人士與陪同者一名可購買身障優惠票，入場時需出示證件。未符規定須於現場辦理補票手續。
2、 網站購票提醒：
1. 使用拓元售票系統(https://tixcraft.com/activity/detail/23_abc30)，需先完成加入會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，建議提早完成。（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證。）
2. 單筆訂單限購4張，單筆訂單不可跨日訂購(支援行動裝置購票)。
3. 帳號中若有未完成付款或刷卡失敗的訂單，該帳號之購票額度需等待系統自動清除訂單後才會釋出。
4. 訂單成立後不得換區、不得換票。一律以個人因素退票規範處理。欲退換票一律以個人因素退票規範處理。
5. 付款方式可選擇【ibon付款】或【線上刷卡】。
● 【ibon付款】
請至7-11 ibon機台付款，請在訂單成立20分鐘之後，再行至ibon機台付款(例：12:00完成訂票，請在12:20後再到ibon機台繳費)，需於訂單成立1小時內完成付款(例：12:00完成訂票，請在13:00前至ibon機台完成付款)。
● 【線上刷卡】
信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB（無法使用：AE、大來、銀聯卡）。一旦線上刷卡付款完成後，交易狀態會顯示為『訂單成立』代表已售出，表示台端同意支付本次交易的內容與價格，請至【訂單查詢】核對訂購內容，不論有無至ibon取票，台端不得以任何理由拒付本次交易費用
◆退票辦法
一、《個人因素》(團體票券退票，請洽詢原購票單位辦理)
| 購買方式
| 可退票時間
| 退票手續費
| 信用卡/ibon付款
| 比賽日前3天
| 票面金額10%
● 2023/12/03 (日)賽事票券：收件至2023/11/30 (四)截止；2023/12/01 (五)起，即不再收件。
● 2023/12/04 (一)賽事票券：收件至2023/12/01 (五)截止；2023/12/02 (六)起，即不再收件。
● 2023/12/05 (二)賽事票券：收件至2023/12/02 (六)截止；2023/12/03 (日)起，即不再收件。
● 2023/12/06 (三)賽事票券：收件至2023/12/03 (日)截止；2023/12/04 (一)起，即不再收件。
● 超級循環賽、季軍賽、冠軍賽之票券，因啟售時已超過退票期限，購買後無法辦理退票，請謹慎考慮並確認購買之場次再完成訂票，如不同意請勿購票。
2. 退票截止收件日以郵件「送達」本公司日期為準。(非以郵戳或寄件日期為準，請自行計算寄達時間，逾期送達恕不受理。)演出前未於退票期限內寄達者，拓元將依退票申請表上之聯絡方式通知申請人取回票券，若無法和申請人取得聯繫或無法達成取回票券共識者，拓元將不負票券保管或任何其他責任，所有責任與後果將由申請人自行負擔。
3. 退票方式(依據取票與否)：
● 未取票者：
◇ 信用卡付款者：以【線上退票(系統)】方式辦理。請登入拓元網站至【訂單查詢】，在欲申請退票的訂單中，點選【線上退票申請／進度查詢】，再勾選欲辦理退票的票券，確認送出後，票券會註記為【退票審核中】，即完成退票申請送件，後續仍需待系統進行審核。票款扣除退票手續費，刷退至原購票之信用卡。
● 已取票者—以【郵寄退票】方式辧理：
◇ 信用卡付款者：請下載及填寫「退票申請表」並附上票券正本退回，票款扣除退票手續費，刷退至原購票之信用卡。
◇ ibon取票付款：請下載及填寫「退票申請表」並附上票券正本、存摺影本退回，票款扣除退票手續費，匯款退至申請者指定帳戶。
4. 【郵寄退票】注意事項：請隨信附上票券正本、退票申請表正本、非刷卡訂單需附上存摺封面影本(包含銀行名、分行名、戶名、帳號，帳戶以台灣本地銀行／郵局／農漁會信用合作社的台幣帳戶為限)，以掛號郵寄或快遞方式寄回「105403台北市松山區南京東路三段270號10樓 拓元售票系統 客服組 收」。 請勿親送，收件地址現場無法受理(為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送並簽收)。收件時間為週一至週五10:00-18:00，適逢國定假日暫停服務。
5. 申請退票5個工作天後，請於訂單查詢確認訂單，訂單狀態將改為『個人因素退票』，訂單狀態若無變動，請務必向本系統客服確認退票進度（聯繫我們），退款作業時間約20個工作天(收到退票申請且資料完整起計算)，刷卡退款時間將依發卡行之作業時間為準。
6. 在有退票釋出座位之前提下，本公司得於完成退票作業後，陸續將該座位釋出並重新上架販售，於退票截止日後亦有可能釋出座位。
二、《因雨延賽或取消》(團體票券退票，請洽詢原購票單位辦理)
| 購買方式
| 可退票時間
| 退票手續費
| 信用卡/ibon付款
| 比賽日起3天內
（含比賽當日及後3日）
| 無
2. 票券退回方式：票券正本、退票申請表、非刷卡訂單需附上存摺封面影本(包含銀行名、分行名、戶名、帳號，帳戶以台灣本地銀行為限)，以掛號郵寄或快遞方式寄回「105403台北市松山區南京東路三段270號10樓拓元售票系統 客服組 收」。請勿親送，收件地址現場無法受理(為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送並簽收）。收件時間為週一至週五上午10點至下午18點，適逢國定假日暫停服務。
3. 比賽完成五局以上即成為正式比賽，不得申請退換票。
◆觀賞球賽注意事項
1. 禁止拋灑紙花與攜帶大型旗幟、標語、瓦斯汽笛、鞭炮、樂器類或易製造噪音之加油器材及其他危險物品入場，離場時請將垃圾拿至垃圾桶丟棄，勿隨意丟棄。
2. 為顧及觀眾安全及球場秩序，請儘量勿帶幼兒；如帶幼兒時，務請妥善照顧避免意外發生。
3. 如患有心臟病、氣喘、癲癇等疾病，務請儘量不要入場觀賞球賽，以免因刺激過度而發生意外。
4. 不得攜帶寵物進入球場；入場後不得在觀眾席抽煙；不得在球場設施與場內外，懸掛具侮辱性、宗教性、政治性及非運動標語色彩之旗幟、標語、橫幅或其他文宣物品，違反規定者，中華民國棒球協會有拒絕其入場或要求離場之權利，違規情節嚴重且影響球賽進行者將移請警方處理。
5. 不得以任何方式直接或間接對外傳播任何賽前、比賽過程及賽後相關訊息，所列方式包括但不限於敘述、影像、影帶、聲音、重製品或其他與比賽相關訊息。
6. 為維護選手之肖像權利，非經中華棒協書面允許，觀眾不得攜帶攝影機具進入球場，且各式相機之使用不得搭配望遠鏡頭（300mm及以上）或特殊效果鏡頭於球場內使用。
7. 不得攜帶任何形式之行李箱、登機箱進入場內，場館無設置置物櫃亦無提供寄物服務，如攜帶任何禁止事項之物品須自行尋覓寄物處。
8. 違反球賽安全規定者，中華民國棒球協會有拒絕其入場或要求離場之權利，違規情節嚴重且或影響公共安全者將移請警方處理。
9. 活動內容請洽中華民國棒球協會(02)2793-1828 （週一至週五）。
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