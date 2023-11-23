大型翻車現場！阿信跨年破音「萬人重播」 陳芳語倒嗓像尖叫雞
歌手表演失常時有所聞，縱使是唱將級的天王、天后也有「翻車」的時候，擁有鐵肺嗓子的信（蘇見信）近日在大陸音樂節飆唱代表作〈死了都要愛〉，不僅高音上不上去還破音，本人尷尬不已，就連五月天阿信也曾在跨年演唱會破音，吸引上萬人重播片段，而陳芳語倒嗓被形容像壓到橡皮玩具尖叫雞。
記者楊穎軒／綜合報導
療傷歌后梁靜茹9月在哈爾濱舉辦演唱會，帶來搖滾代表作〈燕尾蝶〉時，副歌頻頻走音，唱得上氣不接下氣，完全失去以往的水準，現場觀眾大失所望，影片流出後引發輿論譁然，她事後自嘲「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好」，該曲創作人阿信聲援：「最不開心的地方，就是覺得沒有辦法獻出自己最好的一面，我們希望靜茹趕快感冒痊癒，大家再聽到她像天籟一樣的聲音！」
阿信（陳信宏）對好友梁靜茹倒嗓可說是心有戚戚焉，1997年五月天還沒出道，獲邀參加野台開唱，當時22歲的阿信似乎中氣還不足，飆唱〈愛情萬歲〉時配合跳躍、甩頭等大動作，聲音狂飄，多處音準唱不到位，短短16秒影片累積超過200萬人觀看；2008、2009連兩年，阿信在台北、桃園跨年的聲音狀況不佳，唱〈你不是真正的快樂〉大破音，與陳綺貞合唱又走音，不但被網友無情砲轟，還有粉絲失望地落淚，影片也有6萬人瀏覽。
同樣有高亢嗓音的陳芳語（Kimberley）4月在「屏東三大日音樂節」演唱經典歌曲〈愛你〉，唱到「你有多麼寶貝，我愛你，愛你」時，原本激昂的高音變成破鑼嗓，聲線十分沙啞，事故影片被網友轉傳，揶揄像「突然壓到尖叫雞」，陳芳語後來受訪坦言，之前喉嚨長幾顆息肉，還因此去做檢查，吃好幾個月的藥，所以那一陣子有破音的狀況，所幸經過治療，聽從醫囑，息肉慢慢消失，恢復得還不錯。
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