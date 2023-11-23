特企／TASS2023亞洲永續供應＋循環經濟會展22日盛大開幕

政府積極參與 帶動產業「邁向淨零之道」
以「跨產業、多元性、國際化」為規劃特色，TASS2023展會以「邁向淨零之道」為主軸，提供全方位ESG解決方案，涵蓋地熱、氫能、儲能、節能、資源循環、污染防治、直接及間接供應商、供應鏈、排碳及用電大戶等產官學研各單位外，也包含中央部會及國營事業共同展現淨零永續推動成果：經濟部(循環經濟推動辦公室)、環境部、內政部、交通部、國科會、海委會、法國CCIFT、台電、中油、台水、中鋼、金屬中心等相關單位，以及首次參與的國發會及農業部，顯示政府對於永續議題的重視。
全台唯一聚焦永續供應鏈平台 提供全方位ESG最佳解決方案
「TASS亞洲永續供應+循環經濟會展」，是國內唯一聚焦供應鏈上下游議題的跨產業會展，提供企業淨零轉型之全方位解決方案，透過此交流平台提升台灣產業競爭力，本年度由金屬工業研究發展中心與台灣中油及國泰世華銀行分別簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），透過展會平台促進產業交流合作。
今年會展第三度與循環經濟推動辦公室共同舉辦：「台灣循環經濟大聯盟論壇」，並由國泰世華銀行、金屬工業研究發展中心、國立高雄科技大學等南部12校、新創企業、國際採購與供應聯盟與主辦單位規劃10場專業論壇，50位講者分別針對「創造永續城市、綠色金融、永續供應、促進能源轉型、減碳淨零技術、協助產業轉型、氫能、數位孿生X綠色科技」等主題研討發表。
論壇資訊請至大會官網查詢。
展覽資訊：
【TASS2023亞洲永續供應+循環經濟會展】
日期：2023/11/22(三)~11/24(五)
地點：高雄展覽館 (高雄市前鎮區成功二路39號) 南館
時間：10:00~17:00
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