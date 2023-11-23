國內月薪逾五萬者首度超越未滿三萬者！主計總處：薪資持續提升
行政院主計總處今（23）日指出，在最新全體受僱就業者中，月薪未滿3萬元者降至184萬人，人數創下史上最低；月薪在5萬元者增至220.7萬人，創歷年新高。主計總處官員接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，以往都是薪資未滿三萬的人數比較多，此次調查結果是薪資五萬以上的人數首度超越未滿三萬的人數，國內薪資持續提升。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處每年5月進行「人力運用調查」，調查指出，全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為4萬2630元，年增826元、或1.98%。其中收入在5萬元以上者共計220萬人，占24.68%，較2022年增加1.85個百分點，占比持續上升；3萬元以上至未滿5萬元者計521.8萬人，或占58.54%，較去年續升1.67個百分點。而未滿3萬元者則由2013年5月的324萬人遞減至149.6萬人，占比也由39.37%降至16.78%，近10年減少22.59個百分點。
今年5月全體受僱者（含部分工時者）每月主要工作經常性收入續增為4萬1624元，年增745元，或1.82%。月薪不到3萬元降至184萬人，人數創下史上最低，占比19.81%，首度跌破20%；月入3萬至5萬元增至524萬人、占56.43%；月薪5萬元以上也增至220.7萬人、占23.76%，創歷年新高。
國勢普查處人力調查科科長陳汝瑾表示，此次調查結果是薪資五萬以上的人數首度超越未滿三萬的人數，以往都是薪資未滿三萬的人數比較多，顯示國內薪資持續提升。