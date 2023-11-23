哈巴狗讀音不是「ㄏㄚ」！家長見小學課本超傻眼 教育部正解曝光
近年來常有小學生讀音作業讓家長哀怨連連，因為與自己刻板印象中的正確答案相差甚遠。近期又有家長看到孩子課本上，哈巴狗的「哈」，發音並不是唸作口語上習慣的一聲，而是三聲，讓他忍不住罵「改來改去，真麻煩」，貼文也再度引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
哈巴狗讀音不唸「ㄏㄚ」，你知道嗎？近期有家長在臉書《爆廢公社》上貼出國小孩子的課本，上頭寫著「哈巴狗」字詞的註解，同時註明唸作哈「ㄏㄚˇ」巴狗：一種口鼻凹陷、尾巴捲曲，四肢短小的小型犬，俗稱「北京犬」、「獅子狗」。
但看完這個註解，也讓該家長忍不住感嘆「怎麼現在小學，注音都在改，跟我們以前學的都不一樣，現在哈巴狗要唸『ㄏㄚˇ』、高麗菜 要唸高『ㄌ一ˊ』、腋下要唸『 一ㄝ`』 ，改來改去，實在很麻煩」。
這則貼文曝光也引發討論，許多人紛紛感嘆，難以習慣各種讀音的變動，但有一派家長認為「好幾十年前的標準讀音就是這樣」，是許多人錯成習慣，才會不斷產生誤會；而記者實際前往「教育部重編國語辭典修訂本」查看，哈巴狗的哈讀音確實唸作「ㄏㄚˇ」。除了本次的「哈巴狗」讀音之外，先前還有「巷弄」注音唸作「ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄥˋ」，也讓許多家長感嘆，自己搞錯讀音好幾年。