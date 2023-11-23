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特企／TSUCHIYA KABAN進軍寵物界！點綴毛小孩周邊質感生活

▲居家生活 Home Collection 系列。（圖／品牌提供）
▲居家生活 Home Collection 系列。（圖／品牌提供）

本報訊

1965 年成立於東京的日本頂級手工皮件品牌「TSUCHIYA KABAN 土屋鞄製造所」，自 2018 年於台北開設第一間海外店鋪，並於今年歡慶五周年紀念，感謝一直以來陪伴 TSUCHIYA KABAN 走過美好時光的各位。

而為了迎接即將到來的台北寵物展，TSUCHIYA KABAN 於溫暖療癒居家日常 Home Collection 系列中首次推出以高品質皮革所製成的寵物專用皮件，讓天天陪伴在身邊的重要夥伴，也能被天然皮革溫柔地包覆。

與寵物一同背上知己書包　在皮革上留下美好回憶

Home Collection 系列是蘊含「回憶」的生活物件，皮革會隨著時間的流動，細細刻畫出不同的樣貌，逐漸加深的紋路不僅是皮革使用的韻味，更是充滿「家」的溫暖印記。本次 TSUCHIYA KABAN 獻上全新頂級皮革所製成的寵物專用皮件，讓你與重要的家人共度珍貴時光時，一起在皮革上留下美好回憶。

「Home Collection 寵物知己書包」在設計時考量到寵物的體型，採輕巧設計減輕背負的負擔，除了讓寵物使用之外，亦可作為隨身斜背小包使用。另外，「Home Collection 寵物知己書包」是由 TSUCHIYA KABAN 的經典皮革所製成，其皮革的顏色與光澤會經由時間的洗鍊，隨著寵物的成長而循序漸進地產生變化。

「Home Collection 寵物外出包」是由兩種不同的皮革製作而成，大型開口設計讓寵物能自由進出，不僅適用於外出，還能作為簡易小屋於家中或旅行時使用，並設有橫向拉鍊式門及網狀窗戶，以確保即使在外出包內，仍可以與寵物保持視覺接觸。

考量到寵物的身形大小不一，「Home Collection 寵物胸揹帶」、「Home Collection 寵物牽繩」及「Home Collection 寵物項圈」提供多樣的尺寸選擇，讓每隻寵物都可以著用最貼身的裝備。除此之外，「Home Collection 寵物牽繩」及「Home Collection 寵物項圈」還會附上 TSUCHIYA KABAN 原創骨頭形吊飾，會隨著寵物行走時輕輕搖晃，增添可愛亮點。

將時光存放　點綴居家生活 Home Collection 系列

TSUCHIYA KABAN 重視「人、物品、時間」所共同育成的豐富關係，並於 Home collection 系列中展露無遺，除上述寵物用品之外，今日起於官網上限定販售新品「Home Collection 皮革拖鞋」及「Home Collection 皮革眼鏡收納盒」。

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「Home Collection 皮革拖鞋」設計簡約，職人精神重視著用的舒適度，會額外附贈旅行用繩口袋以便攜帶，而「Home Collection 皮革眼鏡收納盒」則使用高品質的防水皮革製成，讓收納盒能長久地使用且易於保養，將時時刻刻居家生活的印記存放，隨著時間地流動刻劃出絕無僅有的回憶。

歲末年終　傳遞心意的時刻

2023 年即將邁入尾聲，在歲末年終之際細數過往，總有說不盡的祝福與感謝，TSUCHIYA KABAN 邀請您將這份「被珍藏的喜悅」傳遞出去，親手為珍視的人挑選一份雋永而獨一無二的收藏品吧！與此同時， TSUCHIYA KABAN 各大門市也悄悄換上新裝，邀請台灣及香港的朋友前往實體店鋪欣賞聖誕櫥窗設計，感受冬日中暖溢於心的佳節氛圍。

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