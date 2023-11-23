特企／TSUCHIYA KABAN進軍寵物界！點綴毛小孩周邊質感生活

而為了迎接即將到來的台北寵物展，TSUCHIYA KABAN 於溫暖療癒居家日常 Home Collection 系列中首次推出以高品質皮革所製成的寵物專用皮件，讓天天陪伴在身邊的重要夥伴，也能被天然皮革溫柔地包覆。
與寵物一同背上知己書包 在皮革上留下美好回憶
Home Collection 系列是蘊含「回憶」的生活物件，皮革會隨著時間的流動，細細刻畫出不同的樣貌，逐漸加深的紋路不僅是皮革使用的韻味，更是充滿「家」的溫暖印記。本次 TSUCHIYA KABAN 獻上全新頂級皮革所製成的寵物專用皮件，讓你與重要的家人共度珍貴時光時，一起在皮革上留下美好回憶。
「Home Collection 寵物知己書包」在設計時考量到寵物的體型，採輕巧設計減輕背負的負擔，除了讓寵物使用之外，亦可作為隨身斜背小包使用。另外，「Home Collection 寵物知己書包」是由 TSUCHIYA KABAN 的經典皮革所製成，其皮革的顏色與光澤會經由時間的洗鍊，隨著寵物的成長而循序漸進地產生變化。
「Home Collection 寵物外出包」是由兩種不同的皮革製作而成，大型開口設計讓寵物能自由進出，不僅適用於外出，還能作為簡易小屋於家中或旅行時使用，並設有橫向拉鍊式門及網狀窗戶，以確保即使在外出包內，仍可以與寵物保持視覺接觸。
考量到寵物的身形大小不一，「Home Collection 寵物胸揹帶」、「Home Collection 寵物牽繩」及「Home Collection 寵物項圈」提供多樣的尺寸選擇，讓每隻寵物都可以著用最貼身的裝備。除此之外，「Home Collection 寵物牽繩」及「Home Collection 寵物項圈」還會附上 TSUCHIYA KABAN 原創骨頭形吊飾，會隨著寵物行走時輕輕搖晃，增添可愛亮點。
將時光存放 點綴居家生活 Home Collection 系列
TSUCHIYA KABAN 重視「人、物品、時間」所共同育成的豐富關係，並於 Home collection 系列中展露無遺，除上述寵物用品之外，今日起於官網上限定販售新品「Home Collection 皮革拖鞋」及「Home Collection 皮革眼鏡收納盒」。
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歲末年終 傳遞心意的時刻
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