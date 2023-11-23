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高股息ETF超夯！專家：得挑適合自己的　市值型績效不遑多讓

▲專家表示不是每個人都適合高股息ETF，還是要看各個ETF的選股邏輯自己認不認同，有些市值型ETF長期績效可能比高股息的還要好。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家表示不是每個人都適合高股息ETF，還是要看各個ETF的選股邏輯自己認不認同，有些市值型ETF長期績效可能比高股息的還要好。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

最新集保戶股權分散統計出爐，根據11月17日最新數據資料顯示，56檔台股ETF總受益人連續16週創新高，達586萬2749人，今年以來增加170萬6591人，其中近一年來，又以高股息ETF最受青睞。為此，專家表示不是每個人都適合高股息ETF，還是要看各個ETF的選股邏輯自己認不認同，有些市值型ETF長期績效可能比高股息的還要好，並呼籲投資人可以上基金公司官網查詢相關資訊、多做功課，才能選到適合自己的理財工具與標的。

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針對近一年ETF成為熱門理財關鍵字，理財專家盧燕俐表示，台灣ETF有很多類型，像是市值型、主題型、產業型、高股息型，每一種波動幅度也都不一樣，投資人還是要知道自己的理財需求是什麼？今年以來，大家買最多、成長最快速的就是高股息ETF，目前光高股息ETF就有17檔，每檔特色都不一樣，像是大家常聽見的0056、00878、00929、00919、00915其實都大不相同。

盧燕俐表示，如0056特色為預測未來一年的殖利率，00878則是著重過去三年配息的穩定度，00929是高股息又全部都是科技股，所以光是看這三檔就知道一定每年績效都不一樣。她強調，因此當投資人要選擇這些看起來都是高股息ETF，但實際上每檔的選股邏輯大不同，投資人就是要多做點功課，看看哪一種選股邏輯是自己比較認同的。

盧燕俐說，例如有投資人在乎的是配息穩定度，那麼可以鎖定00878，但如果投資人希望有配息的同時，資本利得又可以多賺一點，那麼0056比較適合。她指出，投資人在選擇ETF時，除了看每檔的選股邏輯自己認不認同外，也能看填息的能力，可以去觀察該檔ETF過去填息的速度快不快。

盧燕俐指出，雖然現在流行高股息的ETF，但主管機關也曾提醒，不是每個人都需要或適合高股息ETF，有些沒有現金流的退休族偏好月月配的ETF，認為這樣現金比較寬裕可以理解，但其實也有很多人覺得季配息也不錯，事實上如果投資人夠年輕，選擇市值型ETF大多是半年配或年配，其長期的績效可能還是會比高股息好一點。

最後，盧燕俐再次強調，投資人其實都可以上基金公司官網上查詢各個ETF的內容，包括如何選成分股、怎麼選？以及配息來源比例和配息頻率都能查得到，呼籲投資人得多做功課，才能在理財道路上趨吉避凶。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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