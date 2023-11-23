侯友宜三方會談唸私人簡訊 柯文哲嗆：側翼跟名嘴才會做的事
侯友宜、朱立倫、柯文哲、郭台銘、馬英九、郭台銘等5人今（23）日傍晚選在君悅飯店商討進行藍白郭會談，國民黨總統參選人侯友宜經過民眾黨主席柯文哲同意後，唸出了柯文哲傳給他的簡訊，柯在簡訊中說，希望郭柯侯三人可以一起見面，要找公開的地點，「如果credit要給郭董，約郭家也可以，郭董需要一個理由退選」。不過，柯文哲卻反嗆「把私人簡訊唸出來是名嘴跟側翼才會做的事！」
記者呂炯昌／台北報導
在鴻海集團創辦人郭台銘、侯友宜發言後，輪到柯文哲發言，柯文哲說，這是一個決定台灣命運的時機，但是話鋒一轉，他反嗆侯友宜「雖然我是同意，但是把私人之間簡訊拿出來唸，這是名嘴跟側翼在做的事」。侯友宜趕緊說，「這個不能這樣說，我是通過你的同意才念，你也可以不同意。」柯又回嗆「你不要打斷我的話」。
柯文哲強調，11月15 日六項協議他都遵守，只是對民調部分有所爭議，並呼籲2024要達成政黨輪替，就要團結一切可團結力量，不要為了政黨與個人利益影響國家利益，這些都不利長遠發展。
藍白郭會談氣氛相當火爆尷尬，後來郭台銘去上洗手間休息5分鐘，柯文哲利用郭不在時發言狠酸國民黨，「下一任台灣總統需要能單獨面對困難，而不需要一堆保母。」