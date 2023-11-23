搶攻耶誕節商機 台中星級飯店推「耶誕食宿專案」吸客

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台中長榮最新推出的『耶誕香頌一泊二食住房專案』，附贈咖啡廳自助早餐和自助晚餐外，入住依房型即享好禮「三重送」，好禮分別為長榮經典巧克力8入禮盒、法國水蜜桃風味氣泡酒一瓶，以及時尚悠閒美學SPA 30分鐘肩頸放鬆或背部按摩課程2張，即日起至12月28日前入住聖誕主題房，房價超優惠。
另12月一整個月，點心坊推出聖誕限定的巧克力bonbon禮盒，主廚研發6款聖誕圖騰及不同巧克力口味，有聖誕老公公、俏皮雪人、聖誕樹、聖誕皮帶、雪花以及馴鹿，外型討喜、口味驚奇，有8入禮盒及12入禮盒，官網線上購物可獨享9折優惠，送禮或自用兩相宜。
日月千禧酒店極炙牛排館12月23日至25日午、晚餐時段，端出的緋紅聖誕套餐，在菜色中融入紅色元素，呼應聖誕色系，特別推薦的主菜美國極佳級乾式熟成28天肋眼牛排，肉質細緻、大理石油花分布均勻，煎烤過後表層焦香、裡層乳香交融，完美征服味蕾。
另1樓旅覓酒吧即日起至12月底，獻出三款聖誕主題甜點，其中「聖誕老公公」讓聖誕老公公變身為可愛甜點，內餡以巧克力戚風蛋糕為底依序堆疊香吉士慕斯及手工熬製的香吉士果餡，口感細緻、果味香醇。「史多倫麵包」來自德國，製作時將事先酒漬的果乾以及堅果加入麵糰中，出爐後立即刷上焦化奶油，並灑上大量糖粉，綿密紮實、奶香濃郁，是一款故事性十足的聖誕甜點。「潘納朵尼麵包」是義大利聖誕節必吃的國民麵包，製程繁複，柔軟可口。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！