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賴清德赴左楠輔選李柏毅　喊話守住高雄關鍵一席

▲民進黨總統候選人賴清德今天偕同左營楠梓立委候選人李柏毅至楠梓右昌元帥府，與市長陳其邁、立委劉世芳及在地議員們共同參拜也希望能守住高雄最關鍵一席。（圖／李柏毅競選總部提供）
▲民進黨總統候選人賴清德今天偕同左營楠梓立委候選人李柏毅至楠梓右昌元帥府，與市長陳其邁、立委劉世芳及在地議員們共同參拜也希望能守住高雄最關鍵一席。（圖／李柏毅競選總部提供）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）日南下高雄，陪同黨內八位立委參選人完成聯合登記，隨即偕同左營楠梓立委候選人李柏毅至楠梓右昌元帥府，與市長陳其邁、立委劉世芳及在地議員陳善慧、黃文志、李雅慧等人共同參拜。賴清德也希望在台灣隊長和立委議員們加持下，守住高雄最關鍵一席。

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▲賴清德拜託選民，立委要選對地方設想最好、會保衛台灣的李柏毅，也請大家明年1月13日，「一票賴清德、一票李柏毅、一票民進黨」。（圖／李柏毅競選總部提供）
▲賴清德拜託選民，立委要選對地方設想最好、會保衛台灣的李柏毅，也請大家明年1月13日，「一票賴清德、一票李柏毅、一票民進黨」。（圖／李柏毅競選總部提供）
李柏毅，今天在黃文志、李雅慧、邱俊憲、張勝富、簡煥宗、湯詠瑜、郭建盟與黃彥毓等多位議員陪同下，先是前往高雄選委會完成參選登記，攜手舉起巨大啞鈴，象徵李柏毅和議員們偕同奮鬥，扛起高雄、肩負左營楠梓的重責，現場更高呼「扛起高雄李柏毅，守護左楠最有力」，展現綠營大團結氣勢。 

自今年八月起，賴清德頻頻南下高雄左營楠梓輔選，顯見民進黨對關鍵選區的重視。在結束登記後，賴清德再陪同李柏毅至右昌元帥府參拜，以爭取地方仕紳支持，更在現場向民眾們大力推薦李柏毅，以拉抬自家人的聲勢，希望在台灣隊長和立委議員們加持下，守住高雄最關鍵一席。

賴清德表示，自己有機會能與李柏毅能前來與右昌鄉親對話，要特別感謝無黨籍議員陳善慧的幫忙，也希望未來能與跨黨派的每一位夥伴，繼續為台灣來打拚、為地方建設來努力。

李柏毅強調，中央和地方同步相當重要，如新台17線在馬英九任內停擺了八年，直到蔡英文總統上任後才恢復與海軍的溝通，整個新台17線歷經3任總統、5任市長，直到現在才有2026年通車的好成果。

賴清德說，不只總統要「選對的人，走對的路」，立委也要「選對地方設想最好、會保衛台灣的李柏毅」，拜託大家明年1月13日，「一票賴清德、一票李柏毅、一票民進黨」，用三張選票相挺認真做事的候選人，才能順利推動地方建設。


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