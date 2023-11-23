中國信託實踐ESG理念　勇奪《The Asset》5項大獎

深知永續要從自身做起，中信金控旗下子公司中信銀行響應低碳環境，2020年起與願景工程基金會合作，支持「為未來種一棵樹」倡議，號召同仁一起參與，連續三年分別於新北市金山區中角灣、雲林縣西螺鎮、桃園草漯沙丘地質公園、臺南市七股區網仔寮沙洲與宜蘭縣壯圍沙丘生態園區以實際行動實踐環境永續，種下6,000株樹苗，使海岸林能繼續發揮「緩衝保護」功能，藉此達到保護生物多樣性及氣候調節目的，榮獲「最佳環境責任」。
在落實社會關懷方面，本次勇奪「最佳社會責任」的「閱讀全壘打－夢想象前行」公益專案，為中信銀行2016年起與國立公共資訊圖書館共同主辦，結合中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣電競戰隊資源，足跡遍布全臺17縣市、超過200家合作圖書館，帶動民眾借閱逾16萬本書，另透過導入「社會投資報酬率」，計算出每投入1元可創造8.99元社會價值，SROI報告書調查指出，許多家長為了參加活動，帶孩子走進圖書館，更有孩子主動請家長陪同去圖書館借書換球票，透過品牌影響力啟動善的循環且創造正面影響力。
中信金控身為永續金融先行者聯盟成員之一，對於淨零減碳議題責無旁貸，肩負金融穩定的責任，為積極響應「2050淨零排放」永續發展目標，發揮大攜小優勢，鼓勵臺灣產業加入淨零減碳行列，中信銀行結合金融核心業務，2023年推出業界創新的ESG資金組合式貸款永續金融產品，解決中小企業永續轉型誘因不足及取得融資相對不易的痛點，透過鼓勵資金充裕的中大型企業辦理ESG存款，並由中信銀行提供上下游供應鏈廠商相關低碳、節能和減碳等資本支出所需的資金支持，存款利差收益用於上下游供應鏈利害關係人的ESG貸款利率減碼補貼，提供企業永續轉型所需的綠色金融支持，創新永續金融服務獲頒「最佳技術創新」
此外，中國信託長期致力於維護與投資人的雙向關係，積極透過投資人關係部門與投資人建立信賴與互動的溝通管道，投資人即時獲得公司的營運與財務資訊，並回饋建議提供管理階層作為經營方針參考，強化雙方的信任關係。順應ESG趨勢發展，充分向投資人揭露在ESG議題上的進展，汲取投資人建議並適時調整因應，連續四年獲頒「最佳投資人關係團隊」。
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