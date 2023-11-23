中國「呼吸道感染」大規模傳播！WHO要求北京提供細節
中國近日多地傳出呼吸道疾病，包含肆虐的流感、北方多兒童聚集性「支原體肺炎」等，不少醫院人滿為患，且病患多為幼兒，北京兒童醫院急診甚至掛到2000多號，部分地區甚至啟動方艙收容病童；世界衛生組織（WHO）也發表聲明表示，要求中國提供詳細資料，還要求提供有關已知病原體尤其是流感、新冠病毒與影響嬰兒的RSV和肺炎支原體等的最新流行趨勢以及醫療系統擁擠程度的補充訊息。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家衞生健康委員會在13日公布當地的呼吸道疾病增加，與解除防疫限制，以及流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒（RSV）等已知病原體傳播有關，北京兒童醫院門診部主任李豫川則指出，醫院內科目前平均每天接診7000餘名病人，遠超醫院承載能力。這名醫生還表示，目前流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒已經取代支原體，成為了本輪呼吸道感染高峰的主要病原體。
《路透社》報導，世衛提到包括傳染病監測計畫（Program for Monitoring Emerging Disease, ProMED）等組織報告，中國北方的兒童出現未經確診肺炎群組，惟目前無法證實是否與中方指的呼吸道疾病個案上升有關，還是屬於個別情況，目前已透《國際衛生條例》，要求中國提供更多流行病學及醫療資料，以及與兒童病例相關的實驗室報告，同時就已知病原體傳播和醫療系統現時負擔情況列出進一步內容。
世衛組織表示，目前正與中國的臨床醫生以及科研人員保持聯係。該組織指出，自10月中旬以來，中國北方地區通報的流感症狀疾病比此前三年同期有所增加。
世界衛生組織也向中國民眾喊話，敦促採取措施降低呼吸道患病風險，包括接種疫苗、與患者保持距離、患病時居家避免外出、根據需要接受檢查和治療、適當佩戴口罩、保持通風、勤洗手。