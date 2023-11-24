金馬60／方志友暴肥24公斤！地獄式瘦身「險爬出11樓窗戶偷吃」
32歲方志友以電影《本日公休》的年輕媽媽角色，入圍第60屆金馬獎女配角，方志友在人生道路也是早早步入婚姻，發現已婚有家庭對表演加分非常大，方志友24歲就奉女成婚，第1胎暴肥24公斤，產後半年內就要減肥進組，老公楊銘威為了幫方志友瘦身，廚房的門直接鎖起來，方志友回憶餓昏頭的瘋狂之舉，「我還想爬出11樓窗外進門偷吃。」
記者羅凌筠／專訪
方志友這段經歷，被《有生之年》的編劇杜政哲，直接加進她的角色裡，演來格外有共鳴。方志友的婆婆早逝，與公公、老公的奶奶同住一個屋簷下，她很慶幸長輩對夫妻倆的教育從不插手，楊銘威教唆小孩不要寫功課，公公還會站在方志友這邊怒瞪兒子，方志友說：「我公公超級好，像我入圍金馬獎，公公隔天馬上傳來各大報紙剪報，替我開心。」
方志友入圍當天，老公第1個打電話來報喜，兩人在電話中哭到不能講話，楊銘威有一次拿著金鐘獎入圍的獎盃放在門口，嘴裡喃喃：「算了，丟臉丟臉，老婆入圍之後，看老婆都覺得妳變高級。」被問到2個小孩對獎項有概念嗎？方志友說兒子的乾媽是賈靜雯，上次賈靜雯拿金馬影后，讓小孩子留下印象，所以她有解釋：「我拿到了乾媽得獎的入場券。」
方志友出道多年，以前她是迎合導演的演員，什麼要求樣樣說好，《本日公休》的導演傅天余卻告訴她：「妳不要什麼都說好，妳要相信自己，妳的眼睛有光，這是演員很棒的特質。」方志友透露，自己是因為少女感混合媽媽匆忙感的特質，奪到這個角色，拍完之後更有體悟，「她就是我此生的大恩人，因為她讓我拾起一點自我肯定。」這次入圍她志在入選紅毯5美，希望能從體脂23%減至20%。
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