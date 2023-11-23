台灣服飾霸主不是UNIQLO！內行全改穿「這間」：買10件錢包不痛

亞洲50大酒吧！世界調酒冠軍研發新酒　酒食超市開幕「滿千送千」

▲ HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居三樓的「EAST END」轉型，全新酒單以台灣在地代表性元素為靈感發想，並由世界調酒冠軍金子道人帶領冠軍團隊協助研發。（圖／EAST END提供）
▲ HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居三樓的「EAST END」轉型，全新酒單以台灣在地代表性元素為靈感發想，並由世界調酒冠軍金子道人帶領冠軍團隊協助研發。（圖／EAST END提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「EAST END」為全台第一間榮獲 Asia's 50 Best Bars（亞洲50大酒吧） 評選的飯店型酒吧，座落於台北市東區 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居三樓。即日起重塑品牌定位，聘任世界調酒冠軍金子道人帶領團隊協助研發，以「延展當地文化」的全新定位，推出一系列在地特色調酒與餐點。另外，「WineS’wee 威士威酒食超市」的台北與台中兩分店新開幕，標榜以接近產地透明成本價販售，開幕首週 11月27日前祭出「百元購千元葡萄酒」、「買生鮮滿千免費送千元葡萄酒」等活動。

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EAST END全新酒單以台灣在地代表性元素為靈感發想，如：芭樂、咖啡、檜木、龍眼等等，並由世界調酒冠軍金子道人帶領冠軍團隊協助研發。像是「Taiwanese Fermentation Guava High Ball」，以台灣盛產的水果芭樂為靈感，將優格與芭樂汁一同發酵後打入氣泡，味道纖細清爽，泡沫則是利用紅心芭樂、粉紅胡椒製成，富有層次的香氣與味道。

▲Taiwanese Fermentation Guava High Ball是以芭樂為靈感，將優格與芭樂汁一同發酵後打入氣泡，味道纖細清爽。（圖／EAST END提供）
▲Taiwanese Fermentation Guava High Ball是以芭樂為靈感，將優格與芭樂汁一同發酵後打入氣泡，味道纖細清爽。（圖／EAST END提供）
至於「Superior Black Rose」，則以台灣咖啡口感甜美、回甘性強的特色發想，萃取咖啡液加入自製香料蔓越莓汁，搭配 Zacapa 蘭姆酒特有的水果甜味與木質細緻香料香氣，口感雅緻而高貴。另有「Hinoki Hop Highball」則是融匯檜木獨特的木香、啤酒花的苦味與接骨木花的香氣，搭配調和威士忌的木質調與煙燻味，組成在日本受歡迎的 Mizuwari（水割）調酒，風味清香又獨特。

▲「Hinoki Hop Highball」融匯檜木獨特的木香、啤酒花的苦味，以及接骨木花的香氣，搭配調和威士忌。（圖／EAST END提供）
▲「Hinoki Hop Highball」融匯檜木獨特的木香、啤酒花的苦味，以及接骨木花的香氣，搭配調和威士忌。（圖／EAST END提供）
除了深具特色的調酒，EAST END 的 Bar Food，則是由同樣是華泰大飯店集團旗下的「驢子餐廳」廚藝團隊設計，透過 Bar Food 讓調酒風味更加突出。招牌「EAST END 香料炸雞」是將浸泡於鮮蒜頭、辣椒、紐奧良香料、黑胡椒、朝天椒等醃料，經12小時入味的雞翅，油炸後撒上特調紅椒鹽粉，香氣四溢。

▲招牌「EAST END 香料炸雞」是將浸泡12小時入味的雞翅，油炸後撒上特調紅椒鹽粉，香氣四溢。（圖／EAST END提供）
▲招牌「EAST END 香料炸雞」是將浸泡12小時入味的雞翅，油炸後撒上特調紅椒鹽粉，香氣四溢。（圖／EAST END提供）
全台首創「透明實價」的「WineS’wee 威士威酒食超市」，包含台北中山國小店、台中英才店兩分店，剛在本月月中開幕，店內販售各式酒類與食材，標榜以接近產地透明成本價販售，開幕首週 11月27日前祭出「百元購千元葡萄酒」、「買生鮮滿千免費送千元葡萄酒」等活動。

▲「WineS’wee 威士威酒食超市」首創「透明實價」，雙分店本月開幕，標榜販售的酒與食物，以接近產地透明成本價販售，開幕首週 11月27日前祭出「買生鮮滿千免費送千元葡萄酒」等活動。 （圖／威士威提供）
▲「WineS’wee 威士威酒食超市」首創「透明實價」，雙分店本月開幕，標榜販售的酒與食物，以接近產地透明成本價販售，開幕首週 11月27日前祭出「買生鮮滿千免費送千元葡萄酒」等活動。 （圖／威士威提供）
WineS’wee 威士威創始店設於內湖，起初以「透明成本連鎖酒倉」為概念經營，今年 11 月，品牌全面升級為「酒食主題超市」，除了販售葡萄 酒、烈酒、日本酒、啤酒，還有歐洲乳酪、日本 A5 和牛、美牛、澳牛、海鮮等。 業者並提到，所有酒類與食材皆從國外產地直購，不經進口商、經銷商與通路商，省去額外成本，甚至在每款商品牌價上，還標示出離岸採購價格、包裝費、稅費等所有必需成本，連利潤與售價都公開透明，一目瞭然。 例如市售價落在 2,499元~3,600元的知名日威「Nikka session 奏樂調和純麥威士忌」，威士威會員價只要 1,323 元，比他牌低了二分之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「WineS’wee 威士威酒食超市」也有專業酒窖，保存各國藏酒，包含五大酒莊之精選酒款。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「WineS’wee 威士威酒食超市」也有專業酒窖，保存各國藏酒，包含五大酒莊之精選酒款。（圖／記者葉盛耀攝）

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