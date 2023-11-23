女神安芝儇造訪台鋼雄鷹練球！跟總教練洪一中、王溢正相見歡
台鋼集團啦啦隊「Wing Stars」專屬培訓課程進行中，邀請韓國職業運動啦啦隊超人氣女神安芝儇（안지현）設計與指導培訓課程，還帶來超強韓國教練團隊，韓國職排首爾友利卡蜜蜂啦啦隊「清純精靈」朴旻曙（박민서）、「舞蹈女神」柳炫朱（류현주），傳授實際在韓國職業排球、足球、籃球、棒球等領域累積豐富經驗，今天安芝儇來到國慶棒球場探班，與台鋼雄鷹教練團、選手碰面，驚喜現身，並跟王溢正、總教練洪一中會面。
記者吳政紘/綜合報導
在辛苦培訓期間，安芝儇今天特地抽空來到國慶棒球場探班，與台鋼雄鷹教練團、選手碰面，驚喜現身提前為球隊鷹援！一踏進球場，就急著搜尋王溢正在哪裡，2019年安芝儇來台擔任開球嘉賓，當時就是王溢正指導，並擔任接球捕手，現在兩人都是台鋼大家庭一員，直呼這個緣分太難得！王溢正今天再度指導投球，頻頻豎起大拇指，誇讚比之前投得更好。
王溢正表示：「跟她是很不錯的緣分，剛好換了一個新球隊，她剛好又有機會來這個新的球隊為我們加油。」安芝儇說：「我也覺得很神奇！（今天來之前）我在台灣認識的選手只有你。」
體驗完投球，安芝儇來到打擊區，與粉絲王博玄相見歡！在安芝儇即將來台消息曝光後，王博玄就曾透露追蹤女神社群已經2、3年，今天首度見到本人難掩害羞還有難得機會指導打擊，兩人也有小互動，安芝儇說：「謝謝你教我打球，也謝謝你成為我的粉絲，明年我會為你應援，你要好好加油。」
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