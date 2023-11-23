轉職3大行業夯！90%遇求職瓶頸　2成都是「裸辭族」

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至於上班族「最熱門」的年前轉職行業，在可複選狀況下，位居排行榜前五名分別為「科技資訊業」(33.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(32.3%)、「金融保險與會計統計業」(28.9%)，以及「傳統製造業」(27.6%)、「批發零售與貿易業」(26.2%)。
而在六到十名部分，又分別是「運輸與物流倉儲業」(22.2%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(21.2%)、「文教業」(19.1%)，以及「大眾傳播與公關廣告業」(13.9%)、「醫護與生技業」(12.9%)。
擔心無法馬上轉換跑道，想在年前轉職的人當中，有67.8%透露，會在上班時間上網找工作，還有平均預估要投10.3封履歷表，才能有一次面試機會；同時再預估，需要面試8.7家公司，才能有一次錄取機會，把前後兩個平均數相乘，等於想找到一份新工作，可能得投遞90封履歷。
如果在「龍年農曆年前」考慮換工作，其中又有高達90.4%的人自認，目前有遇到「求職瓶頸」，同樣在可複選狀況下，主要遭遇的瓶頸依序為「專業技能不足」(37.2%)、「相關工作經驗不出色」(35.8%)、「外語能力不佳」(31%)，以及「履歷、自傳寫不出個人特色」(27.7%)、「缺乏證照」(23.2%)。
其他碰到的求職難關，又分別是：「年齡、性別問題」(21.9%)、「主修科系不符企業需要」(18.1%)、「自認學歷不如人」(16.9%)，以及「自認外貌、身材不出色」(15.8%)、「缺乏職場人脈的推薦介紹」(14.6%)。
想在農曆年前離職，決定何時遞辭呈，似乎又困擾著不少人，擔心年終獎金會受到影響，從調查顯示，有38.7%會「等新工作確定有著落後」，才提出辭呈；也仍有23.6%則是「等到年終獎金入帳日」。
甚至有19.6%屬於「裸辭族」，也就是選擇「先提辭呈後，再找工作」；以及11.3%選擇「開始找新工作後，再提辭呈」；剩下6.8%為「先探聽預計發的年終獎金多寡後，再作決定」。