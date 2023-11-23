藍白合成「無言的結局」！郭台銘：身為主人很難接受這結果
「藍白合」最後機會就在今天，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘邀請國民黨總統參選人侯友宜到君悅酒店進行最後會談，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也到現場，五人同框上桌會談，但席間氣氛火爆又尷尬。談到接近尾聲，馬、侯、朱先行離場，不歡而散，留下郭、柯。郭台銘說，今天這一幕沒有事先預料到，直呼「我原本是主角之一，結果變成見證者」，作為主人很難接受這結果。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘在會談之中一度離席，隨後再回座。他表示，剛剛統計學課太深奧，稍早離場去看小朋友過感恩節，還喝一杯很棒的奶茶。郭再度提及，為何這幾天花時間跟侯友宜、柯文哲溝通，跟內部討論6小時做出的表格，且有100%有責任不能篡改。
郭台銘坦言，今天這一幕沒有事先預料到，本來講好是三人，「我原本是主角之一，結果變成見證者」，作為主人很難接受這結果，不希望在感恩節當天是個無言的結局，不過，現在好像就是「無言的結局」，第一，因為統計課還沒上完，第二，不是「Happy ending」，這是中華民國的命運嗎？這是命運的安排，在感恩節這天自己真的無法接受這個安排。
郭台銘表示，有一句老話，「太陽明天依然會升起」，今天本來希望漏夜長談，談出一個比較好的結局，質疑「對中華民國前途、台灣未來、年輕人的未來、台灣社會的未來絲毫沒有幫助，佔用媒體的時間有意義嗎？有用嗎？」對台灣結局是不好的。