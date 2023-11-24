金馬60／最佳男主角預測出爐！「這2人」同票數奪冠　許光漢緊追

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亞軍是許光漢，票數21.49%，許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》演出有恐同症的刑警，出勤時意外撿到男同志鬼魂的冥婚紅包，上演一場相愛相殺的人鬼奇遇記，許光漢紮實的戲劇功底於本片發揮得淋漓盡致，暴衝、厭惡、彰顯女性化特徵等表演精準到位，沒有一點包袱或遲疑，喜劇節奏掌握得宜，這是他2019年以《陽光普照》成為最佳男配角入圍遺珠，首次角逐金馬獎。
阮經天獲得最高票23.97%，阮經天睽違13年以《周處除三害》挑戰第二座金馬影帝，本次角色與《艋舺》一樣是黑道，不過更加逞凶鬥狠和狂妄，遭通緝的他被判定罹癌，臨死前秉著「不怕死，只怕死了沒人記得自己」的狂人性格，誓言除掉前兩大通緝犯，阮經天的角色特質複雜難演，不僅剃眉、蓄鬍的悍匪形象顛覆以往，也成功演活極壞人中的極好人，英雄式壯烈犧牲的下場令人同情再三。
吳慷仁同樣獲得23.97%高票，吳慷仁在《富都青年》演出無國籍，沒有身分證，於馬來西亞勞工階層生活的小人物，個性隨遇而安，角色設定他為啞巴，搶先憑此片榮獲西寧FIRST青年電影展最佳演員獎，評審表示，吳慷仁運用表情、肢體、動作、眼神等可供調動的一切身體資源投注於表演，將電影的情緒和情感演繹得異常生動，體現出演員對角色所處處境的極大共情，這是他首度提名金馬獎。
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