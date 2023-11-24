《魷魚遊戲》真人賽太真實了！淘汰模式觀眾笑翻　選手擺爛全入鏡

金馬60／最佳男主角預測出爐！「這2人」同票數奪冠　許光漢緊追

▲金馬60最佳男主角獎票選結果出爐，兩人同票數並列冠軍，許光漢緊追在後。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬60最佳男主角獎票選結果出爐，兩人同票數並列冠軍，許光漢緊追在後。（圖／金馬執委會提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在國父紀念館舉行，今年最佳男主角獎入圍的有被迫冥婚的刑警許光漢、心願未了的同志冤魂林柏宏、沒有身分和國籍的啞巴吳慷仁、斬奸除惡的通緝犯阮經天、自私與大愛並存的抗煞醫生王柏傑，你認為誰能稱帝？《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的金馬影帝，投票日從11月13日起至11月19日截止，結果出爐，冠軍有兩位，分別是吳慷仁、阮經天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拿下第三名的是林柏宏，得票數為16.53%，林柏宏於《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演同性戀鬼魂，纏上刑警許光漢的原因不只為了冥婚，其實心繫陽世未了的心願，林柏宏駕馭喜劇能力可謂同輩男演員中的佼佼者，角色比許光漢難度高，散發的魅力、鋒芒卻壓過對手，自己發想的口頭禪「不敢相信」，以及型塑人物的言行舉止非常討喜，讓人憐憫且過目難忘，堪稱一絕，這是他第二次問鼎金馬影帝。

▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》人生恥度開到200％，他在片中飾演大方出櫃做自己的同志毛毛。（圖／金盞花大影業提供）
▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》魅力渾然天成，光芒壓過對手。（圖／金盞花大影業提供）
亞軍是許光漢，票數21.49%，許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》演出有恐同症的刑警，出勤時意外撿到男同志鬼魂的冥婚紅包，上演一場相愛相殺的人鬼奇遇記，許光漢紮實的戲劇功底於本片發揮得淋漓盡致，暴衝、厭惡、彰顯女性化特徵等表演精準到位，沒有一點包袱或遲疑，喜劇節奏掌握得宜，這是他2019年以《陽光普照》成為最佳男配角入圍遺珠，首次角逐金馬獎。

▲許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》展現不同於以往的樣貌，穿上警察制服化身鋼鐵直男。（圖／金盞花大影業提供）
▲許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》展現不同於以往的樣貌，化身鋼鐵直男，展現專業演員紮實的表演功力。（圖／金盞花大影業提供）
阮經天獲得最高票23.97%，阮經天睽違13年以《周處除三害》挑戰第二座金馬影帝，本次角色與《艋舺》一樣是黑道，不過更加逞凶鬥狠和狂妄，遭通緝的他被判定罹癌，臨死前秉著「不怕死，只怕死了沒人記得自己」的狂人性格，誓言除掉前兩大通緝犯，阮經天的角色特質複雜難演，不僅剃眉、蓄鬍的悍匪形象顛覆以往，也成功演活極壞人中的極好人，英雄式壯烈犧牲的下場令人同情再三。

▲阮經天犧牲外型演出電影《周處除三害》。（圖／一種態度電影股份有限公司）
▲阮經天犧牲外型演出《周處除三害》，演出善惡兼併的通緝犯，用心拆解角色，外顯和內隱的表演都很出色。（圖／一種態度電影股份有限公司）
吳慷仁同樣獲得23.97%高票，吳慷仁在《富都青年》演出無國籍，沒有身分證，於馬來西亞勞工階層生活的小人物，個性隨遇而安，角色設定他為啞巴，搶先憑此片榮獲西寧FIRST青年電影展最佳演員獎，評審表示，吳慷仁運用表情、肢體、動作、眼神等可供調動的一切身體資源投注於表演，將電影的情緒和情感演繹得異常生動，體現出演員對角色所處處境的極大共情，這是他首度提名金馬獎。

▲吳慷仁在《富都青年》中扮啞巴哥哥，勇奪第17屆西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」，隔空致謝監製李心潔。（圖／甲上）
▲吳慷仁在《富都青年》中扮啞巴哥哥，演活生存於社會底層的小人物，勇奪第17屆西寧FIRST青年電影展最佳演員獎。（圖／甲上提供）
▲最佳男主角獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲最佳男主角獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
金馬獎民調上線！快來投下你最愛的電影及演員一票

金馬60／《疫起》尬《鬼家人》！哪一部能抱走「最佳劇情片」？

金馬60／資深陸小芬對上「最年輕入圍者」　12歲林品彤加入搶影后

金馬60／最佳男配角橫跨老中青！「最大年齡差到56歲」誰能勝出？

金馬60／陳意涵電影老鳥首次演媽，對決入圍菜鳥萬芳、劉奕兒、方志友、梁雍婷，誰能抱走最佳女配角獎？

金馬60／抗煞醫生王柏傑PK同志冤魂林柏宏，誰能抱走最佳男主角獎？

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。

金馬60／最佳男主角死亡之爭　抗煞醫生王柏傑PK同志冤魂林柏宏

金馬60／《富都青年》吳慷仁4分鐘無聲控訴　記入表演生涯新篇章

吳慷仁出局！小S盯上《此時此刻》劉俊謙：好可愛　釣出本人回應

陳慧翎導演永別了！樹葬長眠台北詠愛園　吳建豪、吳慷仁親自送行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞