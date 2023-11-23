穩定安全水資源　郭倍宏陣營提有水有電高雄好生活解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
林于凱表示，郭倍宏相當重視高雄水資源，高雄市每天用水量約在130萬噸-150萬噸，其中伏流水的消耗量約在每日30-60萬噸，但是仔細檢視今年水利署高屏地區抗旱對策中，有幾點嚴重錯誤，首先伏流水並非取之無限，必須計算安全出水量，但此一計算關鍵在於支出面的統計，不敢使用公權力全面完成（私井加裝水錶）。
其次是，動用東港溪支援，但水源多來自畜牧廢水，水質為中度污染，需大量耗費淨水設施的能量。以至於屏東縣反對鑿抗旱水井30口供高雄市使用，水利署無能力溝通出和諧之路。
林于凱也指出，鳳山水庫水源來自東港溪28萬噸/日(19%)，專供臨海、林園等工業區的工業用水。今年三月缺水時期，高雄在屏東挖鑿水井，預計自屏東取11萬噸水，差點引發搶水大戰；若能由高市府向中央提出東港溪水質改善計畫，處理畜牧廢水，將「沼液沼渣回歸農田」，不只對屏東農民有助益，每日也可多挹注高雄10-15萬噸的水資源，創造雙贏，也從根本改善極端氣候下水資源匱乏的問題，這需要導入民間參與，成為台灣安全的水資源戰略。
林于凱也提醒，水資源不僅是民生問題，更是民防戰備準備時的重要物資。尤其台灣屬於單一電網國家，一旦造成全台停電超過72小時難以修復時，就會出現地下水無法抽取、自來水無法送上頂樓水塔及載水車數量不足等嚴重問題，相關單位不可不慎重思考這個問題。
同時，郭倍宏今天也在臉書貼文表示，他拼得大粒汗小粒汗，從清晨5點鐘就出門，半暝回到家，大聲疾呼台灣要走向國際社會。有人只是玩玩小狗，電視台就從早報到晚，沒政見，光靠玩貓貓狗狗就要當選國會議員，這是對全民多大的羞辱！