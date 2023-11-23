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穩定安全水資源　郭倍宏陣營提有水有電高雄好生活解方

▲水是民生與民防的重要戰備物資，如何管理水資源非常重要，郭倍宏提出這「有水有電，高雄好生活」的生活解方即為了呼應他提出的「安全保台灣」與「起造大高雄」。（圖／截自郭倍宏臉書）
▲水是民生與民防的重要戰備物資，如何管理水資源非常重要，郭倍宏提出這「有水有電，高雄好生活」的生活解方即為了呼應他提出的「安全保台灣」與「起造大高雄」。（圖／截自郭倍宏臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

針對高雄市左營區一連三天停電三次，今年三月間高雄、屏東還發生搶水大戰，高雄市第六選區立委候選人郭倍宏競選團隊今（23）日也提出「有水有電，高雄好生活」的呼籲，郭倍宏競選總部發言人林于凱也提出，包括成立「雲豹水資源戰略學院」；建構高屏水資源治理平台的跨部門、跨公私部門的整合；以及強化東港溪提供鳳山水庫用水的水質淨化系統，等三項舉措穩定安全的水資源。

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水是民生與民防的重要戰備物資，如何管理水資源非常重要，郭倍宏博士提出這項水資源整合政見即為了呼應他提出的三大政見主軸中的「安全保台灣」與「起造大高雄」。林于凱指出，基於「安全保台灣」與「起造大高雄」都需要穩定安全的水資源供應無虞的前提下，郭倍宏團隊主張政府應著手進行三件 重要舉措：1.成立「雲豹水資源戰略學院」；2.建構高屏水資源治理平台的跨部門、跨公私部門的整合；3.強化東港溪提供鳳山水庫用水的水質淨化系統。

林于凱表示，郭倍宏相當重視高雄水資源，高雄市每天用水量約在130萬噸-150萬噸，其中伏流水的消耗量約在每日30-60萬噸，但是仔細檢視今年水利署高屏地區抗旱對策中，有幾點嚴重錯誤，首先伏流水並非取之無限，必須計算安全出水量，但此一計算關鍵在於支出面的統計，不敢使用公權力全面完成（私井加裝水錶）。

其次是，動用東港溪支援，但水源多來自畜牧廢水，水質為中度污染，需大量耗費淨水設施的能量。以至於屏東縣反對鑿抗旱水井30口供高雄市使用，水利署無能力溝通出和諧之路。

林于凱也指出，鳳山水庫水源來自東港溪28萬噸/日(19%)，專供臨海、林園等工業區的工業用水。今年三月缺水時期，高雄在屏東挖鑿水井，預計自屏東取11萬噸水，差點引發搶水大戰；若能由高市府向中央提出東港溪水質改善計畫，處理畜牧廢水，將「沼液沼渣回歸農田」，不只對屏東農民有助益，每日也可多挹注高雄10-15萬噸的水資源，創造雙贏，也從根本改善極端氣候下水資源匱乏的問題，這需要導入民間參與，成為台灣安全的水資源戰略。

林于凱也提醒，水資源不僅是民生問題，更是民防戰備準備時的重要物資。尤其台灣屬於單一電網國家，一旦造成全台停電超過72小時難以修復時，就會出現地下水無法抽取、自來水無法送上頂樓水塔及載水車數量不足等嚴重問題，相關單位不可不慎重思考這個問題。

同時，郭倍宏今天也在臉書貼文表示，他拼得大粒汗小粒汗，從清晨5點鐘就出門，半暝回到家，大聲疾呼台灣要走向國際社會。有人只是玩玩小狗，電視台就從早報到晚，沒政見，光靠玩貓貓狗狗就要當選國會議員，這是對全民多大的羞辱！

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