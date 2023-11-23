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日薪多杯手搖飲！報復性徵才熱　33%企業擴編中

▲年前想跳槽嗎？根據人力銀行調查，有高達93.7%企業在農曆前年都有徵才計畫。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）
▲年前想跳槽嗎？根據人力銀行調查，有高達93.7%企業在農曆前年都有徵才計畫。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者許若茵／台北報導

年前想跳槽嗎？根據人力銀行調查，有高達93.7%企業在農曆前年都有徵才計畫，除了補缺，也有33.3%企業都要擴編，同時企業開出「平均月薪」條件逼近4萬塊，只是換算下來，日薪僅多了約33元，將近是一杯「手搖飲」售價。

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根據yes123求職網調查顯示，合計有高達93.7%的企業表示，在龍年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的92.7%，以及前年的92.1%，是九年以來新高，也相當於2014年的93.7%，其中又分成60.4%屬於「單純填補員工離職後的空缺」；其餘33.3%才算是要「擴編」。

對其餘沒有徵才計畫的，又有2.1%的公司指出，目前「人事凍結，遇缺不補」；還有4.2%的企業坦言，其實是「正在進行人事精簡」。    平均來看，預計會釋出10.9個工作機會，略多於去年的10.6個；另外還有73.7%的資方透露，在年前徵才計畫當中，可以接受求職者「年後上班」。

至於企業最需求的人才，有70.2%鎖定，資歷在「一年以上至三年不到」的；接受「三年以上至六年不到」的，則佔了47.7%；接受「一年不到」的，也佔27.7%。

在可複選狀況下，主要職缺類型方面，仍以「基層員工」為主：73.3%屬於「內勤缺」，62.3%屬於「外勤缺」；其次才是「儲備幹部」(38.8%)，以及「中階主管」(23.4%)。

其他年前職缺，依序還有：21.9%為「工讀生」；19.3%是「派遣或約聘人員」；「兼職或外包人員」佔10.4%；「高階主管」僅佔6.1%，同時企業開出的「平均月薪」條件，繼2015年首度突破三萬元大關後，今年達39,115元，逼近四萬塊，比起去年的38,126元，增加989元，漲幅為2.6%，並續創11年新高！只是換算下來，日薪僅多了約33塊，將近是一杯「手搖飲」售價。

企業對於年前求職者，依舊是先看他(她)的「工作態度」，再看「工作能力」，同樣在可複選狀況下，最在乎的五大條件依序為「責任感」(68.4%)、「穩定度」(67.2%)、「抗壓性」(64.5%)，以及「解決問題的能力」(52.7%)、「配合度」(49%)。其餘企業在乎的條件，又分別是「團隊合作精神」(41.3%)、「學習意願」(36.7%)、「產業專業能力」(26.7%)，以及「職場經歷」(22%)、「語言能力」(20.1%)。

 yes123求職網發言人楊宗斌建議，假如任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮時少很多。

楊宗斌進一步分析，若換個角度以「機會成本」估算，如果能找到一份新工作，月薪又比現在高出三千到五千塊，等於年薪多了3.6萬到6萬元，將近能抵消掉前述約49K的「獎金分紅損失」，可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。

楊宗斌也表示，企業除了提早因應年後離職潮，年前補缺的原因，不外乎與社會新鮮人有關。首先新人試用期過後，職場菜鳥辭職人數變多；加上役期縮短到四個月，在十一月份過後，部分應屆畢業生才開始求職，企業端有望持續從「年中」徵人至「年終」。

同時隨著解封與疫情降級利多，帶動內需消費市場回溫，楊宗斌評估，上半年持續因缺工而徵才的企業，招募力道仍保持到歲末，使勞動市場呈現「淡季不淡」的榮景。

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