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非典型就業人數重返80萬人大關！創近4年來新高

▲行政院主計總處今（23）日指出，我國非典型就業人數今年增加至80.6萬人，創下4年來新高。（圖／翻攝自Pixabay）
▲行政院主計總處今（23）日指出，我國非典型就業人數今年增加至80.6萬人，創下4年來新高。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

行政院主計總處今（23）日指出，我國非典型就業人數今年增加至80.6萬人，創下4年來新高，從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」30.7萬人或占38.13%最多。

主計總處每年5月進行「人力運用調查」，調查指出今年5月就業人數1150.7萬人，較去年增加13.6萬人或1.20%。就工作類型觀察，從事全時正式工作者1070.1萬人，占全體就業人數92.99%，較去年增加12.8萬人或1.21%；非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者80.6萬人，占7.01%，也較111年增加8千人或1.08%， 

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其中部分時間工作者計43.3萬人或占總就業人數3.76%，屬於臨時性或人力派遣工作者有59.1萬人或占總就業人數5.13%（同一份工作若兼具 兩種工作特性係分別計算）。

從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」30.7萬人或占38.13%最多， 較去年減1.23個百分點；因「兼顧家務」占17.02%，「偏好此類工作型態」占15.30%，「求學、受訓」也占14.75%；因「找不到全時、正式工 作」者占比降至9.65%，較111年減少3.57個百分點。 

按年齡別觀察，15至24歲青少年因多屬求學期間，從事非典型工作者計14.8萬人，占其就業人數20.14%；25至44歲非典型工作者計23.3萬人， 占其就業人數4.02%，主因「職類特性」；45歲以上非典型工作者計42.5 萬人，占其就業人數8.55%，也以「職類特性」占41.82%最多，「兼顧家 務」占23.31%次之。

非典型工作者「想改做全時、正式工作」者共計12萬人或占14.82%， 較去年減3.93個百分點，各年齡層「想改做全時、正式工作」之占比， 以25至44歲者的19.25%較高，15至24歲者及45歲以上者分占13.87%及12.72%。

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