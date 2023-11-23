習近平否認有「2027或2035年攻台計畫」　日經：暗示尋求終身執政

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中澤克二在《日經》的分析報導中指出，2027年和2035年對習近平意義重大，2027年是中國人民解放軍建軍100週年，也是中共5年一度的全國代表大會再次舉行的年份，習近平很可能設想在2027年的全國代表大會上，他會繼續連任中國最高領導人。
至於2035年，乍看下與5年一度的全國代表大會時間對不上，然而，習近平在2017年的全國代表大會上，曾將2035年設定為中國於軍事和經濟趕超美國的關鍵年份，此外，習近平於2035年時年滿82歲，正是毛澤東逝世的年齡，習近平特別提到這個年份，其實是表態要一直執政，讓個人成就趕上毛澤東，成為中國共產黨最代表性的領導人。
一位熟悉中國政治的消息人士向中澤克二透露，習近平是在用這種方式，向拜登傳達出自己打算終身執政的訊息。中澤克二指出，這不是中國領導人第一次在與外賓會談時，釋出個人執政生涯的規劃。江澤民在2000年5月會見日本執政黨高層官員時，就說了一句「長江後浪推前浪」，提到當時擔任國家副主席的胡錦濤。後來，江澤民果然在2002年交棒，胡錦濤順利成為江澤民的接班人。
習近平此時透露自己想要終身執政，是對於掌控權力已經具有絕對自信了嗎？中澤克二認為並非如此，在中國嚴峻的經濟情勢下，習近平面臨來自黨內和民眾越來越大的壓力，所以才需要利用這一機會發表這一高度政治性的宣言，來展現自己未來十多年掌權的信心。
對於台灣議題，中澤克二表示，與和拜登會面時的溫和語氣不同，習近平需要採取強硬態度才能安撫中國鷹派民粹主義者，這群人對於中國最終將統一台灣深信不疑且無比期待。《凡爾賽和約》簽署的20年後爆發了二次世界大戰，今日的世人就像1919年《凡爾賽和約》簽署當下的世人一樣，難以預料日後的演變，或許要等待很長的時間過去之後，才能回頭檢視習近平否認攻台計畫這番話的真正意義。
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