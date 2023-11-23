中國經濟真的不妙！美學者踢爆：習近平向拜登討28兆救急

習近平否認有「2027或2035年攻台計畫」　日經：暗示尋求終身執政

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在美國舊金山費羅麗莊園碰面。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在美國舊金山費羅麗莊園碰面。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國家主席習近平，日前前往美國舊金山參加APEC峰會，與美國總統拜登會晤，雙方宣布恢復軍事溝通機制，同時習近平也否認了有「2027或2035年攻台」計畫。對此，《日本經濟新聞》資深撰稿人中澤克二認為，拜登與美國官員未能捕捉到習近平的言外之意，其實是表達出他準備要終身執政。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美國之音》報導，拜登政府一名資深官員在「拜習會」後透露，習近平在會中否認中方有2027年或2035年採取軍事行動武力入侵台灣的計畫，並描述「習近平講到這番話時『似乎帶著一絲惱怒』」。

中澤克二在《日經》的分析報導中指出，2027年和2035年對習近平意義重大，2027年是中國人民解放軍建軍100週年，也是中共5年一度的全國代表大會再次舉行的年份，習近平很可能設想在2027年的全國代表大會上，他會繼續連任中國最高領導人。

至於2035年，乍看下與5年一度的全國代表大會時間對不上，然而，習近平在2017年的全國代表大會上，曾將2035年設定為中國於軍事和經濟趕超美國的關鍵年份，此外，習近平於2035年時年滿82歲，正是毛澤東逝世的年齡，習近平特別提到這個年份，其實是表態要一直執政，讓個人成就趕上毛澤東，成為中國共產黨最代表性的領導人。

一位熟悉中國政治的消息人士向中澤克二透露，習近平是在用這種方式，向拜登傳達出自己打算終身執政的訊息。中澤克二指出，這不是中國領導人第一次在與外賓會談時，釋出個人執政生涯的規劃。江澤民在2000年5月會見日本執政黨高層官員時，就說了一句「長江後浪推前浪」，提到當時擔任國家副主席的胡錦濤。後來，江澤民果然在2002年交棒，胡錦濤順利成為江澤民的接班人。

習近平此時透露自己想要終身執政，是對於掌控權力已經具有絕對自信了嗎？中澤克二認為並非如此，在中國嚴峻的經濟情勢下，習近平面臨來自黨內和民眾越來越大的壓力，所以才需要利用這一機會發表這一高度政治性的宣言，來展現自己未來十多年掌權的信心。

對於台灣議題，中澤克二表示，與和拜登會面時的溫和語氣不同，習近平需要採取強硬態度才能安撫中國鷹派民粹主義者，這群人對於中國最終將統一台灣深信不疑且無比期待。《凡爾賽和約》簽署的20年後爆發了二次世界大戰，今日的世人就像1919年《凡爾賽和約》簽署當下的世人一樣，難以預料日後的演變，或許要等待很長的時間過去之後，才能回頭檢視習近平否認攻台計畫這番話的真正意義。

更多「拜習會登場」相關新聞。

中國經濟真的不妙！美學者踢爆：習近平向拜登討28兆救急

習近平否認「2027或2035武力攻台」　美專家：緩兵之計但野心不變

中國經濟萎靡「求穩」？習近平稱無攻台計畫　專家：太多事情要顧

大失所望！習近平APEC晚宴「顧外宣」　美商界訝異：錯失良機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞