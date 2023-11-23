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日職／阿部慎之助領軍！巨人一軍首度來台　大巨蛋尬中信兄弟賽程

▲ 台北大巨蛋明年3月將有巨人、中信兄弟台日交流賽。（圖／讀賣巨人80週年紀念台灣試合提供）
▲ 台北大巨蛋明年3月將有巨人、中信兄弟台日交流賽。（圖／讀賣巨人80週年紀念台灣試合提供）

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒讀賣巨人隊今（23）日宣布，將於明年3月2、3日來台參加交流戰，對手是中信兄弟與樂天桃猿，地點在台北大巨蛋，而剛好巨人隊90週年，也是首度海外一軍出征，規格很高，監督由阿部慎之助領軍，希望可以打出佳績。

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以記者角度而言，日職春訓後，阿部慎之助願意帶一軍成員來台，對台日的棒球交流可說是有很大的意義。

尤其讀賣巨人隊過去雖然來過台灣，但沒有來過大巨蛋，王牌投手戶鄉翔征也提出，「第一次在國外比賽，希望可以把勝利獻給來看的球迷。」

台北大巨蛋今年終於蓋好，東京讀賣巨人隊則是第一支踏上台灣台北大巨蛋的職業球隊，巨人在1968年來過台灣，當時春訓到台中舉行，1990年代，呂明賜也在日本掀起「亞洲巨砲」熱潮。

2016年讀賣巨人隊還來台灣打OB賽，面對中華隊OB，郭泰源、郭源治等人都到場，王貞治也確定在12月2日提前來台灣，12月3日對韓國，正式啟用。

讀賣巨人軍交流賽賽程

3月2日（六）　巨人（一壘側） － 中信兄弟（三壘側）　下午5：05分開打

3月3日（日）　巨人（一壘側） － 楽天桃園（三壘側）　下午5：05分開打

比賽地點：台北大巨蛋

售票資訊：

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合
■地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段345號）
■售票日期：12/12中午12:00於udn售票網開賣
■官網：https://reurl.cc/4WVo32
■客服專線：(02) 2649-1689#1 (周一至周五09:30~17:00)
■指導：中華職棒大聯盟
■主辦：讀賣巨人、讀賣新聞、udnFunLife聯合數位文創
■協辦：中信兄弟、樂天桃猿
■冠名贊助：TOYOTA

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