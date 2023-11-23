日職／阿部慎之助領軍！巨人一軍首度來台　大巨蛋尬中信兄弟賽程

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尤其讀賣巨人隊過去雖然來過台灣，但沒有來過大巨蛋，王牌投手戶鄉翔征也提出，「第一次在國外比賽，希望可以把勝利獻給來看的球迷。」
台北大巨蛋今年終於蓋好，東京讀賣巨人隊則是第一支踏上台灣台北大巨蛋的職業球隊，巨人在1968年來過台灣，當時春訓到台中舉行，1990年代，呂明賜也在日本掀起「亞洲巨砲」熱潮。
2016年讀賣巨人隊還來台灣打OB賽，面對中華隊OB，郭泰源、郭源治等人都到場，王貞治也確定在12月2日提前來台灣，12月3日對韓國，正式啟用。
讀賣巨人軍交流賽賽程：
3月2日（六） 巨人（一壘側） － 中信兄弟（三壘側） 下午5：05分開打
3月3日（日） 巨人（一壘側） － 楽天桃園（三壘側） 下午5：05分開打
比賽地點：台北大巨蛋
售票資訊：
TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合
■地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段345號）
■售票日期：12/12中午12:00於udn售票網開賣
■官網：https://reurl.cc/4WVo32
■客服專線：(02) 2649-1689#1 (周一至周五09:30~17:00)
■指導：中華職棒大聯盟
■主辦：讀賣巨人、讀賣新聞、udnFunLife聯合數位文創
■協辦：中信兄弟、樂天桃猿
■冠名贊助：TOYOTA
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