疑受直播間涉賭牽連！中國實況平台鬥魚CEO陳少杰證實被捕

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本週二鬥魚發表聲明表示，陳少杰上週四（16日）在四川省成都被捕，公司到了週一（20日）才接獲消息，目前仍未收到任何針對陳少杰進行調查的官方通知，也不清楚被捕的原因。
不過成都警方在週三（22日）公佈的聲明中稱，1名39歲的陳姓男子，因涉嫌開設賭場而被捕。中國官媒《新華社》隨後引述這項聲明，報導鬥魚執行長被逮捕的消息，並以中國網信辦在5月的聲明，稱當局以平台存在「色情、低俗等嚴重生態問題」為由，對鬥魚展開調查。與此同時，鬥魚也因涉及線上賭博而受到審查。
《澎湃新聞》則報導指出，陳少杰的被捕可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關，該直播間利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值人民幣1,000元（新台幣4,400元）到人民幣數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。
在最新的監管文件中表示，公司致力遵守法規，並稱，目前營運都正常，同時也正制定應急計劃，以應對陳少傑被捕及相關調查。今年至今有多達10幾名科技、金融和房地產業的高層失蹤、拘留或遭到調查，當局的做法也令愈來愈多企業家保持低調。