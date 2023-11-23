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疑受直播間涉賭牽連！中國實況平台鬥魚CEO陳少杰證實被捕

▲鬥魚董事會主席兼CEO陳少杰在四川省被當地警方逮捕。（圖／翻攝鬥魚官網）
▲鬥魚董事會主席兼CEO陳少杰在四川省被當地警方逮捕。（圖／翻攝鬥魚官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國整改監管風暴持續，已失聯數週的鬥魚執行長陳少杰成為新一波科技、金融和房地產等行業遭逮捕的高層。電競直播平台鬥魚本週聲明證實，公司CEO陳少傑在四川省被當地警方逮捕，並稱任何法律訴訟或執法行動都可能對該公司產生重大不利影響，這也是中國當局對商界人士採取調查拘留的最新一起行動。

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由中國科技巨頭騰訊主要投資的電競直播平台鬥魚，自2014年起一直都是創辦人陳少杰擔任公司CEO，同時也是鬥魚的第二大股東，持股僅次於第一大股東騰訊，個人身家曾接近百億元人民幣。

本週二鬥魚發表聲明表示，陳少杰上週四（16日）在四川省成都被捕，公司到了週一（20日）才接獲消息，目前仍未收到任何針對陳少杰進行調查的官方通知，也不清楚被捕的原因。

不過成都警方在週三（22日）公佈的聲明中稱，1名39歲的陳姓男子，因涉嫌開設賭場而被捕。中國官媒《新華社》隨後引述這項聲明，報導鬥魚執行長被逮捕的消息，並以中國網信辦在5月的聲明，稱當局以平台存在「色情、低俗等嚴重生態問題」為由，對鬥魚展開調查。與此同時，鬥魚也因涉及線上賭博而受到審查。

《澎湃新聞》則報導指出，陳少杰的被捕可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關，該直播間利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值人民幣1,000元（新台幣4,400元）到人民幣數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

在最新的監管文件中表示，公司致力遵守法規，並稱，目前營運都正常，同時也正制定應急計劃，以應對陳少傑被捕及相關調查。今年至今有多達10幾名科技、金融和房地產業的高層失蹤、拘留或遭到調查，當局的做法也令愈來愈多企業家保持低調。

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