黃彥毓籲重視心理衛生　盼市府挹注資源協助病患

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黃彥毓表示，心理疾病在台灣的普遍治療分為「支持性心理治療」跟「用藥」，但心理諮商費用每小時動輒上千，且每個療程須持續數周，一次療程費用上萬元，另外最新有rTMS經顱磁刺激治療，每次治療也是2千至4千元，要進行20到30次才可能會有效果，由於這些治療費用高，導致民眾必須長期仰賴藥物治療，除容易產生依賴性，也無法根治只能短暫緩解，希望針對院所判斷重度患者，提供更多支持性治療補助。
黃彥毓向市長爭取，希望衛生局能夠建立公開透明的心理諮商平台，經醫生評估後提供重度患者更多醫療補助。陳其邁回應，心理健康問題最終還是要回歸到社區，透過學校或是社區既有的網絡，進行心理衛生教育等等宣導，來讓有可能的人得到協助，會請衛生局及社會局整合資源，並針對前端預防的工作，提供社區及學校輔以預算補助。
此外，黃彥毓今日也提到區里公共設施及環境改善費八年從未調整，102年高雄市政府核定每里20萬基層建設建議額度，建議建設項目以資本門為主，儘管105年因登革熱疫情爆發，項目不再局限資本門，但建議經費僅有10萬額度，八年來物價調漲，希望能調整內容及金額，讓里長活用。陳其邁允諾，會進行檢討，做一些適度的調整，讓里長能夠有更好的服務。