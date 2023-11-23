工業生產陷「連17黑」窘境！預估明年1月見轉正曙光

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資訊電子產業方面，受終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續庫存調整影響，電子零組件業年減0.65%，不過，12吋晶圓代工受惠人工智慧與高速運算需求強勁呈現增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業則受惠人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，以及國際品牌新機訂單激勵，生產指數創歷年單月新高，年增12.51%。
統計處副處長黃偉傑說明，電子零組件業比重最高的業別為積體電路與面板，由於大尺寸面板供應佳，助攻面板年增率轉正已有多時，只是受到備貨潮過後效益減弱，年增率已逐漸縮小。受到AI與高速運算挹注，積體電路業結束13個月負成長轉正，然而，成熟製程以及偏向消費性電子產品的電子零組件尚未看見明顯回升。
傳統產業中，因全球經濟成長平緩，下游產業持續消化庫存，業者設備投資意願下滑，導致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減5.18%及4.60%，機械設備業也年減17.64%；汽車及其零件業則年增2.37%，主因國內車市持續熱絡，車用晶片等零件供應充足，多款國產新車陸續 上市熱銷所致。
展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，以及數位轉型商機延續，加上歐美年終採購旺季備貨需求接續 釋出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，惟全球經濟仍受通膨 及高利率影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭及以巴衝突等不確定性因素續存，恐抑制我國製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。
根據調查結果顯示，製造業者認為今年11月生產量將較10月增加的廠商家數占8.9%，持平者占73.2%，減少者占17.9%，以家數計算的製造業生 產動向指數為45.5，按產值計算的動向指數為49.1，預期11月生產指數將較10月減少。
統計處預估11月製造業生產指數89.28至93.28，年減5.5%至年減1.2%，黃偉傑表示，製造業自去年開始存貨堆積，終端需求尚未有上升趨勢，目前生產端某些廠商貨量仍高，廠商仍以出清存貨為主，再慢慢增加生產，整體來說，製造業生產指數可望在明年1月轉正。