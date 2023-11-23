郭台銘喊「我統計學沒有考及格」尿遁法離席！跑去和賴佩霞喝咖啡
藍白合今（23）日稍早展開最終會議，現場氣氛時而尷尬、時而火爆，最終雙方依然無法談出結論，由國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、總統參選人侯友宜先行離席告終。席間，侯友宜提出民調歧見繼續談，對此郭台銘直接插話表示自己從頭到尾都沒參與協議，更以「統計學沒有考及格」，直接尿遁離開會場後，直到朱馬侯三人離席前，就沒有再返回記者會現場，而會後郭台銘也在臉書PO出自己與賴佩霞合照，表示「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」
記者孫唯容／綜合報導
今（23）日民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜及國民黨主席朱立倫等人，相約在台北君悅飯店進行三方會談，，不過會談僵持不下，侯友宜堅持就民調歧見繼續談，柯文哲見狀也回覆相關議題，此時郭台銘插話表示自己從頭到尾都沒參與協議，並強調「我統計學沒有考及格，我容許我上廁所，這資格我沒有話！」就直接休息離場，柯文哲也喊出喊休息五分鐘，兩人雙雙退場後，朱立倫、柯文哲、侯友宜也離席。
郭台銘離開後，直到朱馬侯三人離席前，便沒有再回到記者會現場，而是在場外與賴佩霞喝起咖啡，更直言「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」最後記者會藍白合依然沒有結果，郭台銘返回記者會後也無奈表示，「我不希望是無言的結局，但好像是了」。